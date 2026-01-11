La Juventus consegna le chiavi dell’attacco a Jonathan David: Spalletti rompe la 'maledizione del 9', i numeri promuovono l'attaccante canadese

Alla vigilia della stagione, Jonathan David era indicato come il centravanti designato della Juventus e, a distanza di mesi, la situazione è tornata sorprendentemente simile.

Il goal all’esordio in Serie A contro il Parma aveva illuso, poi per il canadese era arrivato il buio. Il rientro di Dusan Vlahovic aveva finito per oscurare sia David sia Lois Openda, anche lui inizialmente lento a sbloccarsi, fino all’infortunio del serbo, avvenuto circa un mese dopo il cambio in panchina di fine ottobre che aveva portato all’uscita di scena di Igor Tudor e all’arrivo di Luciano Spalletti.

L’impatto dell’allenatore di Certaldo è andato ben oltre una semplice scossa emotiva: a circa settanta giorni dal suo insediamento, il cambio di passo è apparso evidente in tutta la squadra e nello stesso David, tornato al goal in una fredda trasferta europea a Bodo e capace, un mese e mezzo più tardi, di interrompere anche il digiuno in campionato.