La Juventus consegna le chiavi dell’attacco a Jonathan David: Spalletti rompe la 'maledizione del 9', i numeri promuovono l'attaccante canadese

La terra di nessuno ha finalmente trovato un proprietario. In casa Juventus, dopo mesi di vuoto e incertezza, la maglia numero 9 sembra aver smesso di essere una maledizione e ora ha un nome preciso: Jonathan David.
Secondo quanto emerge dalle scelte e dai numeri, la fiducia di Luciano Spalletti converge sul centravanti canadese, diventato il riferimento offensivo di una squadra che, fino a gennaio, vedeva come miglior marcatore stagionale non un attaccante puro ma Kenan Yildiz, autore di sette goal pur avendo compiti ben più ampi.
La prima parte dell’annata era stata segnata da continui stop, prestazioni opache e lunghi digiuni sotto porta, ma nelle ultime settimane, contestualmente alla crescita della squadra, anche il reparto offensivo ha cambiato passo.