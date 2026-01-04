La Juventus comprerà un altro attaccante a gennaio o resterà con David e Openda: idea Sorloth, la strategia del club

Ma il tema "centravanti" in casa Juventus non è certo nuovo. Mentre Vlahovic aveva dato segnali positivi prima di infortunarsi, i due nuovi acquisti estivi non sono mai riusciti a entrare davvero nella squadra e a mostrare le qualità per cui la Juventus ha deciso di puntarci.

Cinque goal in totale tra David e Openda considerando tutte le competizioni, appena tre in campionato. E di spazio comunque adesso ne hanno avuto soprattutto dopo il ko di Vlahovic.

Che ci fosse bisogno di un periodo di adattamento era immaginabile, ma dopo sei mesi la situazione non è molto cambiata e tiene aperta la questione del '9'.