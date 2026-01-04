Pubblicità
David OpendaGetty Images
Andrea Ajello

La Juventus comprerà un altro attaccante a gennaio o resterà con David e Openda: idea Sorloth, la strategia del club

Juventus-Lecce ha riportato in evidenzia le difficoltà dei centravanti bianconeri; né David né Openda hanno convinto. Arriverà un nuovo centravanti?

La Juventus è riuscita in queste ultime settimane a fare a meno di Dusan Vlahovic e i risultati, oltre alle prestazioni, lo dimostrano. Ma nonostante questo, un vero sostituto del serbo Luciano Spalletti non l'ha trovato.

Jonathan David e Lois Openda si sono divisi il minutaggio in questo periodo, con risultati però così e così. Qualche risposta in più da parte del belga ma anche l'ex Lipsia non sembra dare le garanzie sufficienti.


Ecco perché la Juventus  può guardarsi attorno alla ricerca di un'opportunità in attacco. Ma potrà arrivare un altro '9' anche con la permanenza di David e Openda? E ci sono chance che uno dei due possa essere ceduto già adesso dopo pochi mesi? 

  • LA SERATACCIA DI DAVID E OPENDA

    A prendersi la scena in negativo contro il Lecce è stato David, che ha fallito in maniera grottesca il calcio di rigore con uno scavetto che è stato parato da Falcone. 

    Ma anche Openda, subentrato nel finale, ha sprecato una grande occasione da goal per vincere la partita. Spalletti li ha fatti giocare entrambi nell'ultimo spezzone di gara, provando il tutto e per tutto. 

  • RENDIMENTO SOTTO LE ASPETTATIVE

    Ma il tema "centravanti" in casa Juventus non è certo nuovo. Mentre Vlahovic aveva dato segnali positivi prima di infortunarsi, i due nuovi acquisti estivi non sono mai riusciti a entrare davvero nella squadra e a mostrare le qualità per cui la Juventus ha deciso di puntarci. 

    Cinque goal in totale tra David e Openda considerando tutte le competizioni, appena tre in campionato. E di spazio comunque adesso ne hanno avuto soprattutto dopo il ko di Vlahovic.

    Che ci fosse bisogno di un periodo di adattamento era immaginabile, ma dopo sei mesi la situazione non è molto cambiata e tiene aperta la questione del '9'. 

  • LA STRATEGIA DELLA JUVENTUS IN ATTACCO

    L'infortunio di Vlahovic ha privato Spalletti di uno dei tre centravanti ma comunque a livello numerico la Juventus non avrebbe bisogno di un altro attaccante centrale. 

    Il ragionamento semmai è sul rendimento di David e Openda e l'opportunità quindi di aggiungere un giocatore che sia più affidabile dal punto di vista realizzativo. 

    L'idea iniziale della dirigenza era muoversi più su un vice Yildiz ma i bianconeri staranno attenti a eventuali occasioni. Al momento un addio tra David e Openda non è previsto, ma anche in questo caso dipenderà da eventuali proposte, che sarebbero valutate. 

  • SPUNTA SORLOTH

    Il nome nuovo accostato alla Juventus è quello di Sorloth; l'attaccante dell'Atletico Madrid, come riporta La Stampa, vuole provare una nuova squadra che gli dia un posto da titolare garantito e può lasciare l'Atletico a gennaio.

    I bianconeri ci starebbero pensando perché avrebbe le caratteristiche che vuole Spalletti; un attaccante fisico ma che sappia anche giocare non solo da nove. 

