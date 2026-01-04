La Juventus comprerà un altro attaccante a gennaio o resterà con David e Openda: idea Sorloth, la strategia del club

La Juventus è riuscita in queste ultime settimane a fare a meno di Dusan Vlahovic e i risultati, oltre alle prestazioni, lo dimostrano. Ma nonostante questo, un vero sostituto del serbo Luciano Spalletti non l'ha trovato.
Jonathan David e Lois Openda si sono divisi il minutaggio in questo periodo, con risultati però così e così. Qualche risposta in più da parte del belga ma anche l'ex Lipsia non sembra dare le garanzie sufficienti.
Ecco perché la Juventus può guardarsi attorno alla ricerca di un'opportunità in attacco. Ma potrà arrivare un altro '9' anche con la permanenza di David e Openda? E ci sono chance che uno dei due possa essere ceduto già adesso dopo pochi mesi?