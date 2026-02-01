La Juventus ci prova per Icardi: Kolo Muani non si sblocca, tentativo per l'attaccante del Galatasaray

Juventus scatenata a poco meno di due giorni dalla chiusura del mercato invernale.
Dopo aver chiuso per l'arrivo di Jeremie Boga, in prestito dal Nizza, e per quello di Emil Holm, in prestito con diritto di riscatto dal Bologna, il club bianconero vuole regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti.
Se fino l'obiettivo numero uno, nel corso di questo segmento finale di trattative, è sempre stato Randal Kolo Muani, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo una clamorosa suggestione che porta a Mauro Icardi.