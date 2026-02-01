Goal.com
Galatasaray SK v Gaziantep FK
Michael Di Chiaro

La Juventus ci prova per Icardi: Kolo Muani non si sblocca, tentativo per l'attaccante del Galatasaray

Complessa la strada che porta a Kolo Muani: i bianconeri pensano all'ex centravanti dell'Inter.

Juventus scatenata a poco meno di due giorni dalla chiusura del mercato invernale.

Dopo aver chiuso per l'arrivo di Jeremie Boga, in prestito dal Nizza, e per quello di Emil Holm, in prestito con diritto di riscatto dal Bologna, il club bianconero vuole regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti.

Se fino l'obiettivo numero uno, nel corso di questo segmento finale di trattative, è sempre stato Randal Kolo Muani, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo una clamorosa suggestione che porta a Mauro Icardi.

  • MURO TOTTENHAM PER KOLO MUANI: LA JUVE RIFLETTE

    Il nome di Icardi emerge viste le concrete difficoltà che la Juventus sta riscontrando nell'arrivare a Randal Kolo Muani: nonostante l'intesa di fatto totale col PSG, oltre al sì già incassato dal giocatore, il Tottenham ha alzato il muro e, ad oggi, non è intenzionato ad interrompere il prestito dell'attaccante francese con sei mesi d'anticipo. Per questo motivo, a poco più di ventiquattro ore dalla conclusione del calciomercato, la Juve inizia a vagliare opzioni differenti.

  • TENTATIVO JUVE PER ICARDI: I DETTAGLI

    Secondo quanto riferito da Sky, la Juventus avrebbe effettuato un primo e concreto sondaggio per Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che ormai da quattro stagioni veste la maglia del Galatasaray e che a giugno vedrà scadere il contratto che lo lega al club di Istanbul. 

  • L'OFFERTA PER ICARDI

    La Juventus, sempre secondo Sky, sarebbe pronta a mettere sul piatto una proposta di contratto da un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2028. I bianconeri, evidentemente, andrebbero a riconoscere un piccolo indennizzo al Galatasaray, tra l'altro prossimo avversario in Champions League, visto che il contratto dell'argentino scadrà tra 5 mesi.

  • I NUMERI DI ICARDI AL GALATASARAY

    Arrivato al Galatasaray nell'estate 2022, Icardi ha collezionato 116 presenze ufficiali con la maglia del Galatasaray segnando 71 goal oltre a vincere tre campionati turchi e una Supercoppa.

  • ALLA JUVE RITROVEREBBE SPALLETTI

    Alla Juve, Icardi ritroverebbe Luciano Spalletti, tecnico che l'ha allenato all'Inter dal 2017 al 2019 e con il quale costruì un rapporto fatto di alti bassi: sotto la guida del tecnico di Certaldo, il classe 1993 è stato capocannoniere della Serie A nella stagione 2017/18 con ben 29 goal.

    Nella stagione successiva, tuttavia, i due arrivarono ad una clamorosa rottura con il centravanti argentino che perse progressivamente il suo posto in squadra, oltre alla fascia di capitano. Alla fine dell'annata 2018/19, poi, arrivò la cessione al PSG.

