La Juventus ci prova per Icardi: Kolo Muani non si sblocca, tentativo per l'attaccante del Galatasaray

Il nome di Icardi emerge viste le concrete difficoltà che la Juventus sta riscontrando nell'arrivare a Randal Kolo Muani: nonostante l'intesa di fatto totale col PSG, oltre al sì già incassato dal giocatore, il Tottenham ha alzato il muro e, ad oggi, non è intenzionato ad interrompere il prestito dell'attaccante francese con sei mesi d'anticipo. Per questo motivo, a poco più di ventiquattro ore dalla conclusione del calciomercato, la Juve inizia a vagliare opzioni differenti.