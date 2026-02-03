La Juventus chiude il mercato di gennaio senza 9: attacco sulle spalle di David, Openda del "bomber" McKennie

Icardi? En-Nesyri? Mateta? Kolo Muani? No. Il mercato della Juventus, alla fine, si è chiuso senza 9.
Non parliamo di voti bensì di centravanti, quello che Luciano Spalletti aveva evidenziato servisse a Madama per sferrare l'assalto alla Champions.
In bianconero invece sono arrivati il vice Yildiz, Boga, nonché una preziosa risorsa in più da sfruttare sulla destra: Emil Holm.
Acquisti funzionali e di ottimo livello, anche se la ciliegina sarebbe stata rappresentata dall'acquisto di un nuovo bomber in grado di completare il reparto e innalzare il tasso qualitativo/realizzativo dei bianconeri.
La sessione invernale ormai è andata in archivio, così il tecnico dovrà affidarsi a Jonathan David, Lois Openda ed al "bomber" costruito con le sue mani: Weston McKennie, a dir poco on fire.