La frustrazione di Sarri prima di Verona-Lazio: "Essere qui è una violenza seria per chi fa il mio mestiere"

La Lazio scende in campo contro il Verona al Bentegodi ma fanno discutere le parole di Maurizio Sarri nel pre partita; l'allenatore biancoceleste, rispondendo alle domande, ha mostrato la propria frustrazione per essere lì, a pochi minuti dalla gara.
Il tecnico ha poi affrontato la situazione legata alle questioni di mercato e le difficoltà di rosa a cui deve fare fronte il tecnico, che nei giorni scorsi ha salutato due giocatori importanti come Castellanos e Guendouzi.
In particolare, Sarri ha sottolineato di essere stato "obbligato" ad inserire dal primo minuto subito Kenneth Taylor, appena arrivato dall'Ajax; un segnale chiaro per il tecnico delle difficoltà attuali.