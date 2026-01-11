La frustrazione di Sarri prima di Verona-Lazio: "Essere qui è una violenza seria per chi fa il mio mestiere"

Tornando sulle questioni di campo e sulla scelta di puntare subito sul nuovo acquisto, Kenneth Taylor: "Kenneth l'ho visto poco, l'ho visto solo ieri, ha fatto solo un allenamento che non è molto indicativo ma c'è necessità che vada dentro.Il ragazzo lo conosco parzialmente, è la prima volta in carriera che metto dentro un giocatore che ho visto solo una volta, quindi ti do un'idea delle nostre difficoltà".