Maurizio Sarri LazioGetty Images
Andrea Ajello

La frustrazione di Sarri prima di Verona-Lazio: "Essere qui è una violenza seria per chi fa il mio mestiere"

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha espresso il malcontento per l'intervista pre partita. Poi su Taylor titolare: "Dimostra le difficoltà che abbiamo".

La Lazio scende in campo contro il Verona al Bentegodi ma fanno discutere le parole di Maurizio Sarri nel pre partita; l'allenatore biancoceleste, rispondendo alle domande, ha mostrato la propria frustrazione per essere lì, a pochi minuti dalla gara. 

Il tecnico ha poi affrontato la situazione legata alle questioni di mercato e le difficoltà di rosa a cui deve fare fronte il tecnico, che nei giorni scorsi ha salutato due giocatori importanti come Castellanos e Guendouzi.

In particolare, Sarri ha sottolineato di essere stato "obbligato" ad inserire dal primo minuto subito Kenneth Taylor, appena arrivato dall'Ajax; un segnale chiaro per il tecnico delle difficoltà attuali. 

  • "ESSERE QUI È UNA VIOLENZA"

    "Ti rispondo ma è una violenza seria essere qua oggi, per chi fa il mio mestiere e lo dirò a chi di dovere", ha detto Sarri ai microfoni di DAZN.

    Ma per cosa se l'è presa l'allenatore? Sarri, come già altri allenatori in passato, ha evidenziato di non condividere il fatto di dover presentarsi ai microfoni prima della partita. 

  • "TAYLOR TITOLARE? PRIMA VOLTA CHE FACCIO COSÌ"

     Tornando sulle questioni di campo e sulla scelta di puntare subito sul nuovo acquisto, Kenneth Taylor: "Kenneth l'ho visto poco, l'ho visto solo ieri, ha fatto solo un allenamento che non è molto indicativo ma c'è necessità che vada dentro.Il ragazzo lo conosco parzialmente, è la prima volta in carriera che metto dentro un giocatore che ho visto solo una volta, quindi ti do un'idea delle nostre difficoltà".

  • "OGNI ANNO È UN ANNO ZERO"

    In generale poi l'allenatore della Lazio ha commentato il mercato e come poter migliorare la squadra: "Non credo che con un paio di innesti la squadra possa diventare pronta. La cosa che sconcerta alla Lazio è che ogni anno sembri l'anno zero".

  • IN ARRIVO ALTRI RINFORZI

    Taylor non sarò però certo l'unico innesto in questo mercato per la Lazio, che si sta muovendo su diversi fronti. 

    In particolare il nome più caldo, sempre per il centrocampo, è Alex Toth del Ferencvaros, con il club biancoceleste che vuole chiudere l'operazione in tempi brevi. 

    In uscita invece, riferisce Sky Sport, passi in avanti per l'addio di Nuno Tavares che si prepara ad andare in Turchia, al Besiktas. 

0