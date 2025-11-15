Pubblicità
Retegui Italia IsraeleGetty Images
Claudio D'Amato

La formazione dell'Italia contro la Norvegia, chi gioca titolare e chi va in panchina: modulo e scelte di Gattuso

Il modulo scelto da Gattuso per Italia-Norvegia e la possibile formazione: chi gioca titolare e chi no a San Siro nell'ultimo impegno delle Qualificazioni Mondiali.

Ultimo scoglio - a meno di eventi paranormali - prima dei Playoff.

L'Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 attraverso la temuta lotteria degli spareggi, pronta a chiudere il Gruppo I al secondo posto alle spalle della Norvegia.

Sì, perché agli azzurri per vincere il girone e scavalcare Haaland & co. all'ultima curva, nell'incrocio di San Siro servirebbe vincere con... 9 goal di scarto. Francamente, utopia.

Chi gioca titolare Italia-Norvegia? Chi va in panchina? Vediamo le possibili scelte di Gennaro Gattuso legate a modulo e formazione.

  • CAMBIO MODULO RISPETTO ALLA MOLDAVIA

    Come preannunciato da Gattuso in conferenza ad inizio settimana, tra Moldavia e Norvegia a cambiare - oltre ai titolari - sarà anche il modulo.

    Se a Chisinau l'Italia si è presentata col 4-4-2 a trazione anteriore, contro gli scandinavi si va verso l'impiego di un 3-5-2.

  • CHI GIOCA TITOLARE IN DIFESA

    Tra i pali torna capitan Donnarumma, così come nel pacchetto arretrato si rivedono Di Lorenzo, Mancini e Bastoni: il romanista dovrebbe agire nel cuore della difesa (ma non è al meglio, pronto Buongiorno), mentre il terzino del Napoli e l'interista si candidano al ruolo sugli esterni.

  • A CENTROCAMPO TORNA BARELLA, NIENTE TONALI

    In mediana riecco Barella, assente in Moldavia per squalifica: se il sardo rientrerà dall'inizio, a saltare Italia-Norvegia sarà il diffidato Tonali. Anche in questo caso, da Coverciano, Gattuso aveva anticipato di non voler correre rischi nell'ottica di un eventuale giallo, che priverebbe il ct del faro del Newcastle nella semifinale dei Playoff.

    Una casella disponibile a centrocampo potrebbe essere assegnata allo juventino Locatelli che è favorito su Ricci, dentro anche Frattesi come dichiarato da Gattuso.

  • POLITANO A TUTTA FASCIA?

    Sugli esterni dell'eventuale 3-5-2, a tutta fascia, l'out sinistro sarà occupato da Di Marco, mentre a destra possibile che la scelta ricada su Politano (ormai a suo agio nella doppia fase come dimostrato dalle prove offerte col Napoli): il ballottaggio è con Cambiaso, in grado di giocare su entrambe le corsie.

  • RETEGUI IN ATTACCO: CHI AL SUO FIANCO?

    La certezza, in attacco, è infine il ritorno dall'inizio di Retegui: l'oriundo in Moldavia è stato lasciato inizialmente a riposo proprio per presentarsi più fresco a Italia-Norvegia.

    In prima fila per affiancarlo Pio Esposito, che ha vinto il ballottaggio con Raspadori mentre Scamacca stavolta parte dalla panchina.

  • LA POSSIBILE FORMAZIONE DELL'ITALIA CONTRO LA NORVEGIA

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).