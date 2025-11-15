La formazione dell'Italia contro la Norvegia, chi gioca titolare e chi va in panchina: modulo e scelte di Gattuso

Ultimo scoglio - a meno di eventi paranormali - prima dei Playoff.
L'Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 attraverso la temuta lotteria degli spareggi, pronta a chiudere il Gruppo I al secondo posto alle spalle della Norvegia.
Sì, perché agli azzurri per vincere il girone e scavalcare Haaland & co. all'ultima curva, nell'incrocio di San Siro servirebbe vincere con... 9 goal di scarto. Francamente, utopia.
Chi gioca titolare Italia-Norvegia? Chi va in panchina? Vediamo le possibili scelte di Gennaro Gattuso legate a modulo e formazione.