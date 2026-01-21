Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fabbian BolognaGetty Images
Leonardo Gualano

La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Fabbian dal Bologna: i contorni e i costi dell’operazione

La Fiorentina continua il suo lavoro di rafforzamento della rosa assicurandosi Giovanni Fabbian: ufficiale l’arrivo del centrocampista dal Bologna.

Pubblicità

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità e adesso ci sono anche quelli: Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Il club gigliato, dunque, dopo aver già accolto Solomon, Brescianini ed Harrison, chiude il suo terzo colpo in entrata in questa sessione invernale di calciomercato.

A comunicare il definitivo buon esito della trattativa è stata proprio la Fiorentina attraverso una nota ufficiale.

  • IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

    “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.

    Fabbian, nato a Camposampiero il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022 e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina.

    Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League, mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia.

    Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali.

    Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80”.

    • Pubblicità

  • I CONTORNI ECONOMICI DELL’OPERAZIONE

    La Fiorentina non ha reso noti i dettagli economici dell’operazione ma, secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, l’accordo con il Bologna è stato trovato sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di salvezza.

    Per il club gigliato, in caso di riscatto, l’esborso complessivo dovrebbe aggirarsi sui 15,5 milioni di euro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “SONO CARICO E MOTIVATO”

    Fabbian, attraverso i canali ufficiali del sito della Fiorentina, ha pronunciato le sue prime parole da giocatore gigliato.

    “Sono molto contento. Per me inizia una nuova avventura e cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra e del mister e di dare il massimo. Essere qui dopo il goal segnato domenica alla Fiorentina? Un po’ di effetto lo fa, ma ho la testa qui e voglio dare il massimo. Mi aspetto tante nuove emozioni, sono carico e motivato”.

  • SUBITO TITOLARE ALLA FIORENTINA?

    La Fiorentina si è assicurata un centrocampista che garantisce tanto anche in termini di duttilità.

    Nel centrocampo viola andrà a giocarsi una maglia da titolare con i vari Mandragora, Brescianini e Ndour e non è escluso che possa ritagliarsi fin da subito uno spazio importante, anche se Vanoli ha da poco trovato un nuovo equilibrio che ha consentito alla sua squadra di cambiare marcia e di rendere più in discesa la strada che porta alla salvezza.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Celtic crest
Celtic
CEL
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0