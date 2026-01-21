La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Fabbian dal Bologna: i contorni e i costi dell’operazione

Fabbian, attraverso i canali ufficiali del sito della Fiorentina, ha pronunciato le sue prime parole da giocatore gigliato.

“Sono molto contento. Per me inizia una nuova avventura e cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra e del mister e di dare il massimo. Essere qui dopo il goal segnato domenica alla Fiorentina? Un po’ di effetto lo fa, ma ho la testa qui e voglio dare il massimo. Mi aspetto tante nuove emozioni, sono carico e motivato”.