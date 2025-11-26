La Fiorentina aspetta ancora il vero Gudmundsson, Vanoli: “Se vuole essere un campione deve trascinare”

Quello che sta vivendo la Fiorentina è, numeri alla mano, il peggior avvio di stagione della sua storia.
La compagine gigliata infatti, non solo è ultima in campionato con appena sei punti raccolti, ma in dodici turni non è ancora riuscita a vincere una singola partita.
Reduci dal pareggio interno contro la Juventus, i viola saranno ora chiamati a concentrarsi nuovamente sul loro cammino in Conference League, visto che giovedì saranno attesi da una sfida con l’AEK che dovrà dire di più sui progressi fatti sotto la gestione Vanoli.
Il tecnico della Fiorentina, nel presentare la gara, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra.