La Fiorentina aspetta ancora il vero Gudmundsson, Vanoli: “Se vuole essere un campione deve trascinare”

“Domani vedremo Dzeko in campo e giocherà anche De Gea. Ho parlato con Martinelli e sa come la penso. Richardson? Sono qui da venti giorni ed ho dimostrato che non guardo in faccia a nessuno. Chi dà tutto in allenamento con me avrà sempre una possibilità. Lo abbiamo visto con Parisi e Kouadio e sarà così anche per altri giocatori. Ora mi aspetto che gli elementi d’esperienza ci diano di più”.