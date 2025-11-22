La Fiorentina aggrappata anche alla legge dell’ex: Kean, Fagioli e Nicolussi Caviglia per cercare la svolta contro la Juventus

Anche Nicolò Fagioli è approdato alla Fiorentina nella scorsa stagione, ma qualche mese dopo Kean: durante la sessione invernale di mercato.

Lui, che ha lasciato Torino dopo undici anni vissuti in bianconero e che anche ammesso di aver pianto al momento dell’addio, ha scelto Firenze anche per compiere il passo successivo.

Alla Juve ha fatto tutta la trafila, è passato anche da quella che poi è diventata la Next Gen, si è ritagliato spazio in prima squadra e ha raggiunto la Nazionale maggiore, senza però scrollarsi del tutto di dosso l’etichetta di “eterno giovane” di casa (lui stesso ha parlato di “Fagiolino”).

È arrivato alla Fiorentina anche per ricostruirsi dopo le note vicende e per ritagliarsi un ruolo da leader del centrocampo: cosa che fin qui non gli è riuscita.

I tifosi viola hanno visto lampi delle sue qualità, ma solo a tratti. Nella scorsa stagione, proprio contro la Juventus, ha offerto una delle sue migliori prestazioni, con due assist nel 3-0 viola. Da allora, però, solo raramente ha convinto.

In questa annata si è perso tra equivoci tattici (Pioli lo vedeva regista, ma in quel ruolo non ha funzionato), panchine e prove opache. A Vanoli il compito di rilanciarlo: perché è uno degli elementi più forti della rosa, e la risalita passa anche da lui.