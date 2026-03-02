Goal.com
Argentina Campeon Finalissima 01062022Getty Images
Vittorio Rotondaro

La Finalissima tra Argentina e Spagna è a rischio: il Qatar sospende gli eventi sportivi

La guerra in Medio Oriente mette a rischio la disputa della Finalissima tra Argentina e Spagna, in programma a fine marzo in Qatar.

Gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran rischiano di avere serie ripercussioni anche sul calcio: il riferimento è al regolare svolgimento della Finalissima tra Argentina e Spagna.

Il match tra le nazionali campioni del Sudamerica e d'Europa dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) svolgersi in Qatar a fine mese: l'attuale scenario geopolitico non fa, però, che gettare ombre sulla sfida.

Colpa dell'allerta e della decisione di sospendere tutti gli eventi sportivi fino a data da destinarsi, in modo da salvaguardare l'incolumità di giocatori, tifosi e addetti ai lavori.

  • QUANDO SI DOVREBBE GIOCARE LA FINALISSIMA

    L'incrocio tra Argentina e Spagna è in programma il prossimo 27 marzo al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar, ovvero l'impianto che ospitò la finale dell'ultima edizione dei Mondiali vinti proprio da Messi e compagni.

  • SOSPESI GLI EVENTI SPORTIVI

    In Qatar vige uno stato di massima allerta con spazi aerei chiusi a causa delle tensioni in essere in Iran, dove nelle scorse ore sono andati in scena gli attacchi di Israele e Stati Uniti che hanno portato all'uccisione dell'ayatollah Khamenei.

    La Qatar Football Association ha così deciso di rinviare tutti gli eventi e i tornei sportivi a data da destinarsi, fino a quando la situazione non sarà definitivamente rientrata.

    Anche la AFC ha messo in pausa la Champions League asiatica, con gli ottavi di finale ufficialmente rinviati.

  • ARGENTINA-SPAGNA SI GIOCA?

    Al momento, come riferito dal quotidiano spagnolo 'AS', non sono arrivate comunicazioni in merito a un annullamento della Finalissima, prevista nella prossima sosta dedicata alle nazionali.

    La gara va comunque considerata in forte bilico, in attesa di aggiornamenti ufficiali che faranno definitiva chiarezza sulla questione.

    L'attenzione, ora, è rivolta ai possibili colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti che potrebbero sbloccare una volta per tutte l'impasse.

