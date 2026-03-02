La Finalissima tra Argentina e Spagna è a rischio: il Qatar sospende gli eventi sportivi

Gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran rischiano di avere serie ripercussioni anche sul calcio: il riferimento è al regolare svolgimento della Finalissima tra Argentina e Spagna.
Il match tra le nazionali campioni del Sudamerica e d'Europa dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) svolgersi in Qatar a fine mese: l'attuale scenario geopolitico non fa, però, che gettare ombre sulla sfida.
Colpa dell'allerta e della decisione di sospendere tutti gli eventi sportivi fino a data da destinarsi, in modo da salvaguardare l'incolumità di giocatori, tifosi e addetti ai lavori.