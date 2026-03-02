La Finalissima tra Argentina e Spagna è a rischio: il Qatar sospende gli eventi sportivi

In Qatar vige uno stato di massima allerta con spazi aerei chiusi a causa delle tensioni in essere in Iran, dove nelle scorse ore sono andati in scena gli attacchi di Israele e Stati Uniti che hanno portato all'uccisione dell'ayatollah Khamenei.

La Qatar Football Association ha così deciso di rinviare tutti gli eventi e i tornei sportivi a data da destinarsi, fino a quando la situazione non sarà definitivamente rientrata.

Anche la AFC ha messo in pausa la Champions League asiatica, con gli ottavi di finale ufficialmente rinviati.