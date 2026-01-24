Jonathan David sa bene di non essere riuscito a ripagare la fiducia e le aspettative riposte in lui al momento dell'arrivo dal Lille. Sia dal punto di vista del rendimento che dei dati realizzativi, fondamentali questi ultimi per qualsiasi attaccante.
Appena cinque reti, di cui tre in campionato: questo è il misero bottino raccolto fino a questo momento con la maglia della Juventus dall'attaccante canadese, che si è svegliato contro Sassuolo e Cremonese ma sembra sempre peccare in continuità, come dimostrato dalle successive prestazioni contro Cagliari e Benfica.
A David, in ogni caso, la fiducia non manca. E l'ex Lille lo ha fatto capire chiaramente in un'intervista a Repubblica, nella quale ha paragonato le difficoltà torinesi con quelle passate nella prima stagione al Lille.