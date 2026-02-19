La differenza abissale di rendimento con e senza Rabiot: quando non c'è, il Milan vince meno del 50% delle partite

Rabiot è arrivato a fine agosto al Milan, saltando le prime due partite. Da lì in poi, è rimasto fuori tra ottobre e novembre per un infortunio, dando forfait per cinque partite e poi appunto contro il Como per squalifica.

In totale, considerando solo il campionato, l'ex Juventus è sceso in campo 17 volte (sempre dal primo minuto). Di queste, i rossoneri ne hanno vinte 12, pareggiando le altre cinque.