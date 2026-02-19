Goal.com
La differenza abissale di rendimento con e senza Rabiot: quando non c'è, il Milan vince meno del 50% delle partite

I numeri confermano l'imprescindibilità di Rabiot nel Milan di Allegri: da 60 a 90 punti, ecco quanto il francese 'sposta'.

Il Milan non riesce a ripetere quanto fatto nella gara di andata, quando anche in quel caso era andato sotto contro il Como nei primi minuti per poi però rimontare e vincere 1-3 in casa dei lariani. 

Questa volta i rossoneri si fermano al pareggio; la differenza? Probabilmente l'assenza di Adrien Rabiot, che nella sfida di dicembre era stato protagonista assoluto con una doppietta. 

Il francese era fuori per squalifica; un'assenza che sicuramente ha avuto un impatto sulla mancata vittoria del Milan. Il rendimento stagionale della squadra di Massimiliano Allegri cambia radicalmente a seconda della presenza o meno di Rabiot. 

  • DA 1-3 a 1-1: È MANCATA LA DOPPIETTA DI RABIOT

    Dopo il goal iniziale di Nico Paz sul regalo di Mike Maignan, nella ripresa il Milan è riuscito a riportare il risultato in parità grazie alla rete di Rafael Leao. Niente rimonta però questa volta, come invece era accaduto nella gara di andata.

    A Como, i rossoneri erano riusciti a ribaltarla con il rigore di Nkunku ma soprattutto i due goal di Rabiot, il primo con un tiro dalla distanza, il secondo, nei minuti finali, in contropiede. 

    Di fatto, al Milan a San Siro contro il Como sono mancati proprio quei due goal; e in generale Rabiot, imprescindibile. 

  • IL RENDIMENTO DEL MILAN CON RABIOT

    Rabiot è arrivato a fine agosto al Milan, saltando le prime due partite. Da lì in poi, è rimasto fuori tra ottobre e novembre per un infortunio, dando forfait per cinque partite e poi appunto contro il Como per squalifica.

    In totale, considerando solo il campionato, l'ex Juventus è sceso in campo 17 volte (sempre dal primo minuto). Di queste, i rossoneri ne hanno vinte 12, pareggiando le altre cinque. 

  • IL RENDIMENTO DEL MILAN SENZA RABIOT

    Allegri ha iniziato il campionato senza il suo totem a centrocampo, arrivato tardi e quindi costretto a dare una mano ai compagni solo dalla terza giornata. Nel complesso, su venticinque partite di campionato, il Milan ha giocato senza il francese in 8 gare.

    Cosa dice il bilancio di queste 8 partite? I rossoneri ne hanno vinte solamente tre, pareggiandone 4 e perdendo la prima di campionato contro la Cremonese. 

  • MILAN CON O SENZA RABIOT: LA DIFFERENZA

    Oltre a quello che si vede in campo quindi, ci sono i numeri che evidenziano l'enorme differenza di rendimento dei rossoneri con o senza Rabiot.

    Quando il francese gioca, la squadra di Allegri viaggia a più di 2,5 punti di media, con una proiezione quindi a fine campionato di oltre 90 punti. Senza invece i rossoneri hanno una media punti solo di 1,6 (proiezione finale 61 punti).

    Rabiot, stando a questi numeri, ha trasformato il Milan facendola diventare una squadra che può ambire al massimo a un posto in Europa ad una che può lottare per lo scudetto. 

