La difesa della Juventus è diventata un colabrodo: più di 3 goal di media al passivo nelle ultime 4 partite

Se è vero che la difesa è un reparto, e la fase difensiva coinvolge ben altro, è palese anche come troppi errori individuali abbiano fatto crollare in maniera clamorosa e verticale il rendimento difensivo della Juventus.

A Istanbul, per esempio, se ne sono viste di ogni. A partire dalle topiche di Cabal, protagonista in negativo non solo in occasione dell'espulsione. E che dire dell'errore di Kelly sul 4-2? Male anche Di Gregorio, che già aveva sbagliato contro l'Inter e prima ancora contro la Lazio.

La gara contro i biancocelesti era stata aperta da un pallone perso a centrocampo da Locatelli e recuperato da Maldini. E neppure Bremer, in tutto questo, è stato impeccabile: suo il braccio largo in area che ha consentito all'atalantino Scamacca di realizzare dal dischetto il primo dei 13 goal della serie.