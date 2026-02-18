La difesa della Juventus è diventata un colabrodo: più di 3 goal di media al passivo nelle ultime 4 partite

C'era una volta la Juventus che subiva pochissimo. Quella della BBC, di Buffon e degli altri. Un ricordo lontano, così come è un ricordo lontano il dominio di quella squadra, che in patria faceva incetta di Scudetti e si guadagnava pure due finali di Champions League.
Oggi la realtà parla di una squadra "normale". E non da oggi. Normale e con un rendimento difensivo diventato improvvisamente pessimo: lo dicono i numeri, non solo relativi alla clamorosa debacle di Istanbul contro il Galatasaray.
La Juventus, per diversi motivi, non riesce più a contenere le iniziative avversarie. Sia in campionato che in Champions League, per non parlare della Coppa Italia, la prima competizione già abbandonata. Ed è un qualcosa che non può non preoccupare in vista del rettilineo finale della stagione.