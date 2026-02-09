"La decisione è già stata presa" - L'agente di Endrick conferma i piani futuri della stella del Real Madrid dopo il prestito al Lione

Freitas ha risposto a tali voci e ha chiarito che Endrick tornerà a Madrid. Ha dichiarato a Win Win: "Endrick è stato ceduto in prestito al Lione per sei mesi. La decisione è già stata presa ed Endrick tornerà al Real Madrid alla fine della stagione. Non ci sono ambiguità né segreti al riguardo. L'accordo prevede solo un prestito, senza opzione di acquisto, quindi Endrick tornerà. Cosa succederà la prossima stagione? Non posso prevederlo, ma posso dirvi che alla fine di questa stagione Endrick tornerà a essere un giocatore del Real Madrid".

L'agente del brasiliano ha anche parlato del suo periodo al Real Madrid, spiegando perché, secondo lui, Endrick ha avuto difficoltà a trovare spazio al Santiago Bernabeu. Ha aggiunto: "Endrick non ha avuto alcun problema di adattamento. Ha segnato nella sua prima partita di Champions League, nella sua prima partita di campionato e nella sua prima partita di coppa. Endrick ha giocato solo pochi minuti al Real Madrid perché, quando è arrivato al club, se si guardano gli attaccanti presenti, si scopre che otto dei dieci migliori giocatori al mondo sono al Real Madrid. Vinícius Júnior, vincitore del premio The Best della FIFA. Mbappé, un giocatore incredibile ed eccezionale. Jude Bellingham, un grande giocatore in grado di vincere il premio come miglior giocatore al mondo. Rodrygo, un giocatore che decide molte partite importanti di Champions League.

“È del tutto normale che un giovane giocatore di 18 anni arrivi in un club come questo e abbia minuti di gioco limitati. È anche importante ricordare che Endrick non ha iniziato la stagione con il resto dei giocatori. Non è andato negli Stati Uniti per il Mondiale per club ed era infortunato. In un club come il Real Madrid, quando si è fuori dalla squadra per tre o quattro mesi, è molto normale avere difficoltà a giocare di nuovo”.