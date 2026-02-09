Getty
"La decisione è già stata presa" - L'agente di Endrick conferma i piani futuri della stella del Real Madrid dopo il prestito al Lione
Endrick sta avendo successo in Francia
Endrick si sta godendo la vita in Francia dopo essere stato ceduto in prestito nella finestra di mercato di gennaio. Il diciannovenne ha fatto questo passo dopo aver faticato a trovare spazio e aver collezionato solo una presenza da titolare in Liga con i Blancos in questa stagione. Ha avuto subito un impatto in Francia, fornendo un assist al suo debutto contro il Brest e segnando poi una tripletta. Le sue prestazioni hanno alimentato le voci secondo cui l'allenatore Paulo Fonseca vorrebbe tenere Endrick oltre la fine della stagione.
L'agente di Endrick chiarisce la situazione
Freitas ha risposto a tali voci e ha chiarito che Endrick tornerà a Madrid. Ha dichiarato a Win Win: "Endrick è stato ceduto in prestito al Lione per sei mesi. La decisione è già stata presa ed Endrick tornerà al Real Madrid alla fine della stagione. Non ci sono ambiguità né segreti al riguardo. L'accordo prevede solo un prestito, senza opzione di acquisto, quindi Endrick tornerà. Cosa succederà la prossima stagione? Non posso prevederlo, ma posso dirvi che alla fine di questa stagione Endrick tornerà a essere un giocatore del Real Madrid".
L'agente del brasiliano ha anche parlato del suo periodo al Real Madrid, spiegando perché, secondo lui, Endrick ha avuto difficoltà a trovare spazio al Santiago Bernabeu. Ha aggiunto: "Endrick non ha avuto alcun problema di adattamento. Ha segnato nella sua prima partita di Champions League, nella sua prima partita di campionato e nella sua prima partita di coppa. Endrick ha giocato solo pochi minuti al Real Madrid perché, quando è arrivato al club, se si guardano gli attaccanti presenti, si scopre che otto dei dieci migliori giocatori al mondo sono al Real Madrid. Vinícius Júnior, vincitore del premio The Best della FIFA. Mbappé, un giocatore incredibile ed eccezionale. Jude Bellingham, un grande giocatore in grado di vincere il premio come miglior giocatore al mondo. Rodrygo, un giocatore che decide molte partite importanti di Champions League.
“È del tutto normale che un giovane giocatore di 18 anni arrivi in un club come questo e abbia minuti di gioco limitati. È anche importante ricordare che Endrick non ha iniziato la stagione con il resto dei giocatori. Non è andato negli Stati Uniti per il Mondiale per club ed era infortunato. In un club come il Real Madrid, quando si è fuori dalla squadra per tre o quattro mesi, è molto normale avere difficoltà a giocare di nuovo”.
Cartellino rosso per Endrick
Endrick è stato riportato con i piedi per terra dopo un inizio fulminante, ricevendo un cartellino rosso nell'ultima partita vinta per 1-0 contro il Nantes. Il giovane calciatore ha dato un calcio a Dehmaine Tabibou, guadagnandosi inizialmente un secondo cartellino giallo, prima che il VAR lo trasformasse in un cartellino rosso diretto. Fonseca si è affrettato a difenderlo dopo la partita, dicendo ai giornalisti: "Per me è stata una decisione molto severa, molto severa. C'è stato un fallo precedente molto evidente. Il giocatore del Nantes non aveva intenzione di giocare la palla, voleva bloccare Endrick. La seconda cosa che voglio dire è che questa è la terza partita in cui gli avversari hanno iniziato il gioco con molta aggressività nei confronti di Endrick. Pensavo che queste cose fossero ormai un ricordo del passato, ma l'intenzione era chiara. Volevano davvero intimidire Endrick. Gli arbitri devono proteggere il talento di un giocatore come Endrick".
Cosa succederà dopo?
Endrick sarà sanzionato per il cartellino rosso ricevuto, con una decisione prevista per mercoledì. Salterà almeno una partita, quella di domenica contro il Nizza, e spera che la squalifica non venga estesa a due partite.
