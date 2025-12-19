Tutta'altre parole invece aveva espresso Fabregas pochi giorni fa, nella conferenza stampa pre Roma-Como, quando il tecnico spagnolo elogiò Gasperini:"So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'".