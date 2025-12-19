Alla vigilia di una sfida importantissima come Juventus-Roma, Gian Piero Gasperini non ha parlato solamente della gara con i bianconeri ma ha voluto soffermarsi su alcuni aspetti del calcio attuale che non piacciono all'allenatore.
In particolare, Gasperini ha messo di mira il ruolo che ha nel gioco attuale il portiere e i troppi tempi "morti" che ci sono durante le partite. Per spiegare la sua idea l'allenatore della Roma ha parlato del Como e dello stile di Cesc Fabregas, avversario tra l'altro appena affrontato e battuto proprio dai giallorossi per 1-0.