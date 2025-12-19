Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Gasperini FabregasGetty Images
Andrea Ajello

La critica di Gasperini e il riferimento al Como di Fabregas: "Alla gente non piace questo calcio"

Gian Piero Gasperini ha espresso la sua visione del calcio prendendo come esempio ma in negativo quanto fatto dal Como contro l'Inter.

Pubblicità

Alla vigilia di una sfida importantissima come Juventus-Roma, Gian Piero Gasperini non ha parlato solamente della gara con i bianconeri ma ha voluto soffermarsi su  alcuni aspetti del calcio attuale che non piacciono all'allenatore.

In particolare, Gasperini ha messo di mira il ruolo che ha nel gioco attuale il portiere e i troppi tempi "morti" che ci sono durante le partite. Per spiegare la sua idea l'allenatore della Roma ha parlato del Como e dello stile di Cesc Fabregas, avversario tra l'altro appena affrontato e battuto proprio dai giallorossi per 1-0. 

  • "PASSANO 30 SECONDI, NON MI PIACE"

    "A me ciò che non piace del calcio è la situazione del portiere", così Gasperini ha iniziato il discorso parlando delle regole attuali. "Si è messa la regola degli 8 secondi che viene applicata pochissimo e prima che inizi a giocare, quando mette palla a terra, ne passano 30". 

    • Pubblicità

  • "ALLA GENTE NON PIACE, DIVENTA CALCETTO"

    Poi il tecnico ha parlato più nello specifico di situazioni di gioco che coinvolgono proprio i portieri: "Bisognerà ridurre anche quante volte gioca palla il portiere: in inter-como il portiere del como l'ha toccata 51 volte e questo alla gente non piace. bisogna andare avanti, la gente vuol vedere contrasti, dribbling, giochi in avanti, altrimenti si rischia che diventi più simile al calcetto, bello da giocare ma brutto da vedere". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'AUSPICIO RIVOLTO A FABREGAS

    Sempre riferendosi al Como di Fabregas, Gasperini ha detto quello che gli piacerebbe vedere: "Da amante del gioco del calcio servirebbe qualcosa. quando vedo il portiere tenere palla 20-30 secondi non mi piace: ad esempio il como ha giocatori di movimento fantastici e mi piace di più che abbiano loro palla tra i piedi". 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FABREGAS AVEVA ELOGIATO GASPERINI

    Tutta'altre parole invece aveva espresso Fabregas pochi giorni fa, nella conferenza stampa pre Roma-Como, quando il tecnico spagnolo elogiò Gasperini:"So che è un allenatore speciale, ha creato una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano. Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia questo o quell'altro. E dici: 'Wow, questo è Gasperini'".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Como crest
Como
COM
0