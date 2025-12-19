Gasperini confessa: "Ho scelto la Roma e non la Juventus perché era la sfida più difficile"

Crocevia stagionale per la Roma, che sabato sera misurerà le proprie ambizioni nella tana della Juventus.
Gian Piero Gasperini, oltre ad essere un ex della sfida per i trascorsi nelle giovanili, in estate è stato vicino al ritorno in bianconero alla guida della prima squadra: poi però non se n'è fatto nulla, con l'approdo del tecnico di Grugliasco in giallorosso.
Gasp spiega il motivo della scelta, soffermandosi inoltre sull'importanza del match contro Madama ed annunciando importanti novità legate alla formazione.
Ecco cosa ha detto, in conferenza stampa, alla vigilia della gara.