Cabal SpallettiGetty Images
Lelio Donato

La crescita di Cabal, le parole di Spalletti e le difficoltà di Cambiaso: alla Juventus cambiano le gerarchie sulla sinistra?

Spalletti ha spesso puntato su Cabal e crede nelle potenzialità dell'esterno colombiano, che nelle ultime partite è sempre entrato bene. Il passaggio alla difesa a quattro potrebbe cambiare definitivamente le gerarchie con Cambiaso.

"Un cavallo". La definizione di Juan Cabal dopo Bologna-Juventus è arrivata direttamente da Luciano Spalletti.


Il tecnico d'altronde in queste prime settimane sulla panchina bianconera ha dimostrato già di credere molto nelle potenzialità dell'esterno colombiano.

E domenica sera contro il Bologna è stato finalmente ripagato con il goal decisivo siglato proprio da Cabal, che ha permesso alla Juventus il sorpasso in classifica.

Il tutto mentre Andrea Cambiaso, sostituito dopo un'ora, è uscito dal campo evidentemente rabbuiato per una prestazione non all'altezza.

Ma cosa può succedere ora? Cabal può davvero insidiare il posto da titolare di Cambiaso sulla fascia sinistra della Juventus?

  • IL CAMBIO DI NAPOLI E LA CRESCITA DI CABAL

    Di certo, goal a parte, Juan Cabal nelle ultime settimane è apparso in evidente crescita soprattutto sotto il profilo fisico.

    Non va dimenticato infatti che il colombiano è reduce dalla rottura del legamento crociato subita nella scorsa stagione e una volta rientrato si era subito fermato di nuovo per un problema muscolare piuttosto serio.

    Ecco perché finora il suo minutaggio è stato gestito con grande attenzione. Anche se a Napoli era stato schierato a sorpresa titolare, salvo venire sostituito già all'intervallo dopo un primo tempo molto difficile.

    Nelle due sfide successive, contro Pafos e Bologna, Cabal però è entrato molto bene dimostrando che la gamba sta tornando quella dei tempi di Verona quando faceva su e giù sulla fascia sinistra per tutta la partita.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SU CABAL

    Luciano Spalletti, come detto, nutre grande fiducia in Cabal e lo ha spesso utilizzato in queste settimane anche se solo una volta da titolare.

    Al termine della partita di Bologna il tecnico, intervistato da DAZN, ha così spiegato le qualità del colombiano ma anche perché debba ancora crescere.

    "Cabal deve imparare talvolta a correggere la sua emozione. Ha gamba e forza, è talentuoso anche chi fa venti volte i 100 metri a tutto fuoco e lui ha questo. Nelle partite che ha giocato fino a dora è stato troppo sporco per il valore che ha, per cui gli ho rotto un po' le scatole" ha sottolineato Spalletti.

    L'allenatore bianconero, insomma, si aspetta ancora di più da Cabal e ci sta lavorando in allenamento. Lavoro che sta dando i primi risultati.

  • Cambiaso Juve BodoGetty Images

    COSA SUCCEDE A CAMBIASO?

    Alla crescita di Cabal fa da contraltare l'evidente involuzione di Andrea Cambiaso.

    L'esterno azzurro, al momento, resta un titolarissimo con Luciano Spalletti che di fatto non ci ha rinunciato praticamente mai schierandolo titolare quasi sempre.

    Il cambio dopo un'ora contro il Bologna, però, certifica il momento di difficoltà vissuto da Cambiaso che peraltro dura ormai da parecchio tempo.

    E lo stesso giocatore appare sfiduciato come dimostra l'uscita dal terreno di gioco visibilmente contrariato. Probabilmente più per la sua prestazione che per la scelta di Spalletti.

    I tempi in cui il Manchester City aveva seriamente pensato a Cambiaso, insomma, sembrano lontani. Anche se le qualità tecniche del ragazzo non sono in discussione.

  • IL CAMBIO DI MODULO: CABAL AL POSTO O INSIEME A CAMBIASO?

    Come detto sopra, almeno per il momento, il titolare della fascia sinistra resta Cambiaso.

    Ma nelle prossime settimane qualcosa alla Juventus potrebbe davvero e clamorosamente cambiare. Specie se Spalletti deciderà di passare dal 3-4-1-2 attuale al 4-2-3-1 o 4-3-3.,

    In quel caso, infatti, Cambiaso potrebbe essere troppo sacrificato nel ruolo di terzino. Ruolo che invece sarebbe quello naturale di Cabal che garantisce maggiore corsa in avanti e più solidità dietro.

    Non è peraltro escluso che i due col nuovo modulo possano anche giocare insieme con Cabal alle spalle di Cambiaso sulla stessa fascia. O magari col secondo spostato a destra sulla linea dei trequartisti.

    Tutte soluzioni a cui Spalletti sta lavorando alla Continassa per rendere la Juventus sempre più competitiva. 

