La crescita di Cabal, le parole di Spalletti e le difficoltà di Cambiaso: alla Juventus cambiano le gerarchie sulla sinistra?

Luciano Spalletti, come detto, nutre grande fiducia in Cabal e lo ha spesso utilizzato in queste settimane anche se solo una volta da titolare.

Al termine della partita di Bologna il tecnico, intervistato da DAZN, ha così spiegato le qualità del colombiano ma anche perché debba ancora crescere.

"Cabal deve imparare talvolta a correggere la sua emozione. Ha gamba e forza, è talentuoso anche chi fa venti volte i 100 metri a tutto fuoco e lui ha questo. Nelle partite che ha giocato fino a dora è stato troppo sporco per il valore che ha, per cui gli ho rotto un po' le scatole" ha sottolineato Spalletti.

L'allenatore bianconero, insomma, si aspetta ancora di più da Cabal e ci sta lavorando in allenamento. Lavoro che sta dando i primi risultati.