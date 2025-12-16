La crescita di Cabal, le parole di Spalletti e le difficoltà di Cambiaso: alla Juventus cambiano le gerarchie sulla sinistra?

"Un cavallo". La definizione di Juan Cabal dopo Bologna-Juventus è arrivata direttamente da Luciano Spalletti.
Il tecnico d'altronde in queste prime settimane sulla panchina bianconera ha dimostrato già di credere molto nelle potenzialità dell'esterno colombiano.
E domenica sera contro il Bologna è stato finalmente ripagato con il goal decisivo siglato proprio da Cabal, che ha permesso alla Juventus il sorpasso in classifica.
Il tutto mentre Andrea Cambiaso, sostituito dopo un'ora, è uscito dal campo evidentemente rabbuiato per una prestazione non all'altezza.
Ma cosa può succedere ora? Cabal può davvero insidiare il posto da titolare di Cambiaso sulla fascia sinistra della Juventus?