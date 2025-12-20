La Coppa d'Africa 2025 ai raggi X: favoriti il Marocco, l'Egitto di Salah e la Nigeria di Osimhen, il quadro di outsider e possibili sorprese

In Europa, gran parte dei preparativi per la Coppa d'Africa 2025 si sono purtroppo - ma inevitabilmente - concentrati sui club maggiormente colpiti dal calendario del torneo, che si svolgerà proprio nel bel mezzo della stagione. Ma la competizione merita molto di più.
Basti pensare all'edizione del 2023 in Costa d'Avorio, rinviata al gennaio 2024 per motivi meteorologici, ma che si è rivelata comunque degna delle aspettative, visto la nazionale ospitante è riuscita a imporsi dopo aver cambiato allenatore a metà torneo, quando era ormai vicina all'eliminazione nella fase a gironi. L'AFCON 2025 potrebbe essere altrettanto avvincente, con il Marocco che sembra più che in grado di emulare gli Elefanti trionfando in casa propria.
Quando il torneo avrà inizio, ovvero domenica, gli occhi di tutti saranno puntati su Mohamed Salah, che dopo il litigio pubblico con Arne Slot cerca finalmente di mettere le mani sul trofeo dopo essere arrivato due volte secondo con l'Egitto, nel 2017 e nel 2021. Ma nemmeno Victor Osimhen, che peraltro ha appena mancato la qualificazione ai Mondiali con la Nigeria, ha mai vinto il torneo.
Insomma, sarà una competizione molto intensa. Diverse squadre hanno l'ambizione di portare a casa il trofeo, alcune da favorite e altre da outsider. E dunque, ecco la presentazione ai raggi X della Coppa d'Africa da parte di GOAL.