La Coppa d'Africa 2025 ai raggi X: favoriti il Marocco, l'Egitto di Salah e la Nigeria di Osimhen, il quadro di outsider e possibili sorprese

Il solo fatto di partecipare alla Coppa d'Africa è un risultato straordinario per il Botswana, che occupa il 138° posto nel Ranking FIFA e ha giocato solo una volta il torneo, nel 2012. Anche le Comore si stanno preparando alla seconda partecipazione alla Coppa d'Africa, ma dopo aver sorprendentemente superato la Tunisia nel girone di qualificazione, si tengono una possibilità di conquistare uno degli ultimi 16 posti riservati alle quattro migliori terze classificate.

È difficile essere ottimisti sulle prospettive della Tanzania, però. Ha raggiunto la fase finale battendo la Guinea in quello che è stato di fatto uno spareggio per il secondo posto nel Gruppo H, ma le qualificazioni ai Mondiali non sono andate affatto bene (solo tre vittorie su otto partite) e si trova in un girone difficile con Nigeria, Tunisia e Uganda. Il sorteggio non è stato clemente nemmeno con il Mozambico (Costa d'Avorio, Camerun e Gabon), anche se vale la pena notare che ha conquistato un punto in trasferta contro il Mali nelle qualificazioni, per cui può mettere in difficoltà le squadre più forti nella giornata giusta.

Lo Zimbabwe si è qualificato abbastanza agevolmente, ma da allora la sua forma è precipitata drasticamente: i Warriors che non sono riusciti a vincere nessuna delle partite di qualificazione ai Mondiali, e la loro causa non è stata aiutata dai continui problemi fuori dal campo legati alla federcalcio nazionale.

La situazione in Sudan è molto, molto peggiore. I Falcons of Jediane hanno superato il Niger conquistando il secondo posto nel loro girone grazie al pareggio per 0-0 con l'Angola, già qualificata, nell'ultima giornata, ma è difficile sapere cosa aspettarsi da un gruppo di giocatori profondamente colpiti dalla brutale guerra civile che continua a imperversare nel Paese.