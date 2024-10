Il figlio di Zlatan confessa di avere odiato a lungo il calcio: "Era così, poi è cambiato qualcosa. Il mio modello è mia madre".

Oggi gioca e segna con la Primavera del Milan sotto gli occhi orgogliosi di papà Zlatan, ma per un periodo Maximilian Ibrahimovic del calcio non voleva saperne.

Il giovane talento della Svezia Under 18, in una lunga intervista concessa a 'Sporbladet', ha confessato come la sua passione per il pallone sia nata tardi.

'Colpa', almeno in parte, proprio di papà Zlatan e di certi paragoni inevitabili quanto troppo ingombranti per un ragazzino.