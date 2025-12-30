Pubblicità
Andrea Ajello

La classifica dell'anno solare, chi ha fatto più punti in Serie A nel 2025: Roma prima, Inter davanti al Napoli, Juventus fuori dalle quattro

Il 2025 della Serie A si è chiuso, la classifica completa dell'anno solare: la Roma ha fatto più punti di tutti, Milan meglio della Juventus.

Roma-Genoa ha chiuso il 2025 della Serie A e forse era destino che l'ultima gara dell'anno vedesse in campo proprio i giallorossi. La squadra di Gian Piero Gasperini infatti è quella che ha fatto più punti di tutti nell'anno solare, merito ovviamente in primis di quanto fatto da Claudio Ranieri nella passata stagione. 

Niente primo posto del Napoli in questa speciale classifica nonostante la squadra di Antonio Conte abbia vinto lo scudetto, lottando fino all'ultimo con l'Inter e avendo la meglio per un solo punto.

Il Como di Fabregas invece riesce a chiudere il 2025 meglio di Lazio e Atalanta. Di seguito la classifica. 

  • IL SUPER 2025 DELLA ROMA

    Fa specie pensare che sia la Roma ad aver conquistato più punti nel 2025 considerando che i giallorossi non sono riusciti a qualificarsi in Champions nella passata stagione e che nella Serie A attuale sono 'solo' quarti in classifica. 

    Ovviamente a pesare pensando alla stagione 2024/2025 sono stati i primi mesi dove la Roma ha avuto un rendimento molto inferiore alle attese. Con Ranieri però tutto è cambiato e Gasperini è riuscito a mantenere un andamento positivo. 

    • Punti: 82
    • 37 partite (26 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte)
    • 52 goal fatti
    • 22 goal subiti. 
  • INTER ANCORA SECONDA

    Dopo il secondo posto nel campionato 2024/2025, l'Inter è arrivata ad un passo dalla vetta anche nella classifica del "2025". Tra la gestione di Inzaghi e quella di Chivu, i nerazzurri hanno ottenuto 77 punti, cinque in meno della Roma. 

    L'Inter si è confermata in questi mesi la migliore dal punto di vista offensivo. 

    • Punti: 77
    • 37 partite: (24 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte)
    • Goal fatti: 69
    • Goal subiti: 34
  • NAPOLI SOLO TERZO

    Un altro dato interessante è il terzo posto del Napoli, dietro Inter e Roma. La squadra Campione d'Italia attualmente ha due punti di distanza dall'Inter capolista in campionato che la mettono un gradino sotto i nerazzurri nell'anno solare. La squadra di Conte però ha giocato una partita in meno e quindi potenzialmente avrebbe potuto superare l'Inter con lo stesso numero di gare. 

    • Punti: 75
    • Partite: 36 
    • Goal fatti: 56
    • Goal subiti: 28

  • MILAN MEGLIO DELLA JUVENTUS

    Si contendono il quarto posto nel 2025 Milan e Juventus; i rossoneri hanno conquistato un punto in più dei bianconeri che però sono comunque riusciti a centrare l'obiettivo Champions a maggio. La differenza la fa questo campionato, dove la squadra di Allegri è avanti di tre punti nonostante una gara in meno. 

    MILAN

    • Punti: 71
    • 37 partite: (21 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte)
    • Goal fatti: 62
    • Goal subiti: 39

    JUVENTUS

    • Punti: 70
    • 37 partite: (20 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte)
    • Goal fatti: 51
    • Goal subiti: 35
  • LA CLASSIFICA DEL 2025 IN SERIE A

    La classifica dell'anno solare 2025 prendendo in considerazione solo le squadre presenti in Serie A sia nella stagione 2024/2025 sia nella stagione 2025/2026.

    1. Roma (82 punti)
    2. Inter (77 punti)
    3. Napoli (75 punti, una partita in meno)
    4. Milan (71 punti)
    5. Juventus (70 punti)
    6. Bologna (60 punti)
    7. Como (58 punti, una partita in meno)
    8. Atalanta (55 punti)
    9. Lazio (54 punti)
    10. Torino (44 punti)
    11. Fiorentina (42 punti, una partita in più)
    12. Udinese (42 punti)
    13. Cagliari (40 punti)
    14. Genoa (38 punti)
    15. Parma (35 punti, una partita in meno)
    16. Lecce (34 punti, una partita in meno)
    17. Verona (31 punti, una partita in meno)
