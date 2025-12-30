Fa specie pensare che sia la Roma ad aver conquistato più punti nel 2025 considerando che i giallorossi non sono riusciti a qualificarsi in Champions nella passata stagione e che nella Serie A attuale sono 'solo' quarti in classifica.

Ovviamente a pesare pensando alla stagione 2024/2025 sono stati i primi mesi dove la Roma ha avuto un rendimento molto inferiore alle attese. Con Ranieri però tutto è cambiato e Gasperini è riuscito a mantenere un andamento positivo.