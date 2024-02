La chance di Chiesa: contro l'Udinese può ristabilire le gerarchie di Allegri

Frenato da continui problemi fisici, l'ex viola ha giocato appena due gare di campionato nel 2024, sempre da subentrato. Ma ora vuole scalzare Yildiz.

Che Federico Chiesa non stia vivendo esattamente il momento più esaltante della carriera, è certificato dai numeri: appena due partite di campionato nel 2024, entrambe da subentrato, contro il Sassuolo e l'Inter non fanno onore a uno come lui.

Eppure è così. Ed è il presente un po' malinconico di un talento sempre in bilico tra definitiva esplosione e frenate, tra guizzi e problemi fisici di vario genere. E, di conseguenza, tra una maglia da titolare e un ruolo di comprimario.

Contro l'Udinese, nel posticipo che lunedì sera chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A, è probabile che possa toccare finalmente a lui. Non in coppia col "gemello diverso" Dusan Vlahovic, pure lui acciaccato, bensì con Arek Milik, un altro che qualche problema personale ce l'ha. Un'occasione da non fallire.