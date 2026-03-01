La carica Champions di Spalletti dopo Roma-Juventus: "Vivo per il quarto posto"

"Se credevo di poterla recuperare con i cambi? Quando avrai 65 anni come me, vedrai che andando lì dentro credi sempre di poterla recuperare. Questo devi trasmettere. I cambi si fanno per questo. Si spera sempre, anche perché questo calcio ora è un po' così, queste vampate di entusiasmo e di depressione... Yildiz ha fatto una partita splendida, Zhegrova può sempre tirar fuori qualcosa, Boga è un altro calciatore che ha le intuizioni e la qualità per creare dal nulla una situazione importante. Per cui si è fiduciosi, nello sport e nella vita".