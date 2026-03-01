La carica Champions di Spalletti dopo Roma-Juventus: "Vivo per il quarto posto"

Luciano Spalletti è felice a metà dopo Roma-Juventus. Anche se la sua squadra ha rischiato seriamente di perdere quasi tutto all'Olimpico: sia la partita che un posto in Champions. Il tutto prima di un favoloso recupero finale.
Il tecnico bianconero si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per commentare lo spettacolare posticipo contro i giallorossi. E ha sia applaudito la Juve per la reazione del secondo tempo che bacchettato la squadra per le ingenuità precedenti. Il tutto con un grido di battaglia nella corsa alla Champions League: "Vivo per il quarto posto".
Ecco dunque le dichiarazioni dell'ex Spalletti dopo Roma-Juventus.