L'ultimo step del Como contro l'Inter: diventare grande contro una grande per sognare la finale di Coppa Italia

Ma il Como non dovrà diventare definitivamente grande anche contro le grandi per sognare un finale di stagione da ricordare: dovrà farlo anche contro l'Inter stessa. Ovvero la squadra che tra stasera e fine aprile gli si porrà di fronte nel percorso conclusivo verso la finalissima di Coppa Italia.

Da quando è tornata in Serie A, la squadra di Fabregas ha perso tre volte su tre contro i nerazzurri. Ha subito 8 goal complessivi, non ne ha messo a segno nessuno. Nello scorso campionato sulla panchina avversaria c'era Inzaghi, quest'anno Chivu, ma la storia non è mai cambiata: solo batoste, solo sconfitte, anche quando l'Inter aveva ormai perso il campionato a favore del Napoli (all'ultima giornata dello scorso torneo).

La gara d'andata è stata quasi un manifesto delle difficoltà del Como contro l'Inter. Calhanoglu e compagni hanno soffocato sul nascere ogni fonte di gioco lariana, da Perrone a Da Cunha passando per il pericolo pubblico Nico Paz. Il pressing e il palleggio di Fabregas non hanno praticamente mai funzionato. E il risultato finale, un 4-0 senza discussioni che ha rappresentato una delle migliori prestazioni stagionali dei nerazzurri, è stato quasi una logica conseguenza di tutto questo.