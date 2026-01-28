L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari

I colori della torta sono ancora bianconeri, ma i toni sono decisamente più sbiaditi rispetto al passato. Dusan Vlahovic oggi compie 26 anni, con ogni probabilità l’ultimo compleanno da calciatore della Juventus.
Il serbo è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e non proseguirà la sua avventura in bianconero, una decisione ormai presa e che difficilmente verrà rettificata.
Da inizio febbraio 2026 Vlahovic – attualmente fermo ai box per infortunio – sarà libero di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero. Ma in quale squadra giocherà il centravanti classe 2000 nella prossima stagione? Tutti gli scenari.