Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Nino Caracciolo

L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari

L’attaccante bianconero oggi compie 26 anni, si tratta dell’ultimo compleanno che festeggerà da calciatore della Juventus. Ma in quale squadra giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Gli scenari.

I colori della torta sono ancora bianconeri, ma i toni sono decisamente più sbiaditi rispetto al passato. Dusan Vlahovic oggi compie 26 anni, con ogni probabilità l’ultimo compleanno da calciatore della Juventus.

Il serbo è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e non proseguirà la sua avventura in bianconero, una decisione ormai presa e che difficilmente verrà rettificata.

Da inizio febbraio 2026 Vlahovic – attualmente fermo ai box per infortunio – sarà libero di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero. Ma in quale squadra giocherà il centravanti classe 2000 nella prossima stagione? Tutti gli scenari.

  • DIVORZIO GIÀ SCRITTO

    Salvo colpi di scena che al momento non sono previsti all’orizzonte, a fine stagione Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Uno scenario che si era delineato già la scorsa estate, quando tra il serbo e il club bianconero non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. I movimenti di mercato della Juventus a gennaio, con la squadra bianconera che guarda con attenzione ai rinforzi offensivi, lasciano indurre che le speranze di rinnovo di Vlahovic siano ormai molto vicine allo zero.

  • PUÒ FIRMARE CON UN ALTRO CLUB DA FEBBRAIO

    Una volta terminata la sessione invernale di calciomercato, Dusan Vlahovic sarà libero – come prevede il regolamento – di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero in vista della prossima stagione. Da inizio febbraio dunque, il serbo, può già scegliere la sua prossima squadra.

  • IL MILAN E IL FATTORE ALLEGRI

    Tra le squadre maggiormente interessate a Vlahovic c’è sicuramente il Milan, squadra che già negli ultimi giorni del mercato estivo ha provato senza successo a portarlo a Milano. In rossonero c’è Max Allegri, uno dei principali estimatori del serbo che lo ha già allenato con successo alla Juventus: la pista Milan resta al momento una delle più percorribili.

  • LE ALTRE OPZIONI

    Il Milan è una delle opzioni principali per Vlahovic, ma non l’unica. Il serbo piace anche al Barcellona e più in generale anche ad altri club esteri: la possibilità di tesserarlo a parametro zero rappresenta un’occasione che molto probabilmente diverse squadre proveranno a non lasciarsi sfuggire. Uno scenario in evoluzione con un futuro tutto da scrivere.

