L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari

Salvo colpi di scena che al momento non sono previsti all’orizzonte, a fine stagione Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. Uno scenario che si era delineato già la scorsa estate, quando tra il serbo e il club bianconero non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. I movimenti di mercato della Juventus a gennaio, con la squadra bianconera che guarda con attenzione ai rinforzi offensivi, lasciano indurre che le speranze di rinnovo di Vlahovic siano ormai molto vicine allo zero.