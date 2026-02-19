L'ultima chance per Openda con la Juventus? Può tornare titolare in campionato dopo due mesi di esclusioni

Per Luciano Spalletti è arrivato il momento probabilmente di dover allargare le opzioni tra assenze, cali di forma, squalifiche e un calendario fittissimo che sta vivendo la Juventus. E in quest'ottica, chi può finalmente avere di nuovo un'opportunità è Lois Openda.
L'attaccante belga è di fatto sempre stato in fondo alle gerarchie da quando è arrivato a Torino. Già prima con Igor Tudor ma poi ancor di più con Spalletti. Dopo averlo impiegato con più costanza all'inizio della sua avventura sulla panchina bianconera, l'ex commissario tecnico lo ha poi tenuto ai margini della rosa, facendo scelte chiare che non includevano Openda.
Viste le condizioni di Jonathan David però e l'impegno poi avvicinato in Champions, contro il Como l'ex Lipsia si candida per una maglia dal primo minuto. Ecco perché potrebbe essere l'ultima vera occasione per lui di cambiare la sua storia a Torino.