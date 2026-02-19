Goal.com
Live
Andrea Ajello

L'ultima chance per Openda con la Juventus? Può tornare titolare in campionato dopo due mesi di esclusioni

Dopo l'ennesima panchina in Champions, Openda spera nell'occasione contro il Como: è il momento per provare a cambiare la storia in bianconero.

Per Luciano Spalletti è arrivato il momento probabilmente di dover allargare le opzioni tra assenze, cali di forma, squalifiche e un calendario fittissimo che sta vivendo la Juventus. E in quest'ottica, chi può finalmente avere di nuovo un'opportunità è Lois Openda.

L'attaccante belga è di fatto sempre stato in fondo alle gerarchie da quando è arrivato a Torino. Già prima con Igor Tudor ma poi ancor di più con Spalletti. Dopo averlo impiegato con più costanza all'inizio della sua avventura sulla panchina bianconera, l'ex commissario tecnico lo ha poi tenuto ai margini della rosa, facendo scelte chiare che non includevano Openda.


Viste le condizioni di Jonathan David però e l'impegno poi avvicinato in Champions, contro il Como l'ex Lipsia si candida per una maglia dal primo minuto. Ecco perché potrebbe essere l'ultima vera occasione per lui di cambiare la sua storia a Torino.

  • IL SEGNALE DA GALATASARAY-JUVENTUS

    La Juventus ha dovuto fare a meno di David contro il Galatasaray eppure la scelta non è ricaduta su Openda. Un segnale forte da parte di Spalletti che ha preferito puntare su McKennie come riferimento offensivo. 

    Alla vigilia, il tecnico in conferenza già aveva mandato messaggi indicativi a tal proposito: "Openda ha avuto situazioni per far vedere chi è e probabilmente avrà a disposizione altre possibilità. Come e quando lo vedremo tutti insieme". Parole che hanno aumentato i dubbi attorno al belga e a come in questo momento viene visto dall'allenatore bianconero, che non ha dimostrato grande fiducia nei suoi confronti in questi mesi. 

  • OPENDA TITOLARE CON IL COMO

    Tra l'andata e il ritorno di Champions League la Juventus avrà un'altra partita di livello e importante per la classifica; i bianconeri ospiteranno il Como sabato. Qualche rotazione Spalletti dovrà farla; tutto lascia pensare che tra i volti nuovi contro la squadra di Fabregas ci sarà Openda. 

    David si è allenato a parte a due giorni dalla sfida e quindi rimane in fortissimo dubbio la sua presenza (improbabile una maglia da titolare) mentre McKennie potrebbe rifiatare o essere utilizzato più dietro, vista anche l'emergenza della Juve in difesa e il probabile spostamento di Koopmeiners da braccetto. 

  • L'ULTIMA DA TITOLARE IN SERIE A A PISA

    Openda nelle ultime uscite è sempre partito dalla panchina tranne in un'occasione. Contro il Monaco in trasferta, nell'ultimo turno della prima fase di Champions League, quando però i bianconeri erano già certi della qualificazione ai playoff. Prestazione opaca da parte del belga.

    In campionato invece, l'ultima presenza da titolare di Openda risale a quasi due mesi fa, ovvero a Pisa-Juventus. La sua partita durò 60 minuti, quando ancora il risultato era sullo 0-0 (gara vinta poi dai bianconeri 2-0). 

  • PERCHÈ OPENDA NON PUÒ PIÙ "SBAGLIARE"

    Se dovesse essere confermata la titolarità di Openda, il belga si giocherebbe forse l'ultima grande chance di dare una svolta alla sua esperienza juventina. Questo perché David supererà presto i problemi fisici ma non solo.

    Il rischio concreto dei bianconeri è che da marzo in poi avranno solo una competizione da giocare (già eliminati in Coppa Italia, sconfitti 5-2 all'andata di Champions). Questo vorrebbe dire meno gare e meno bisogno di alternare i giocatori. 

    Inoltre, nelle prossime settimane rientrerà dall'infortunio anche Dusan Vlahovic che se starà bene si giocherà il posto con David. Insomma, Openda non può più sprecare occasioni. 

