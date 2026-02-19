L'ultima chance per Openda con la Juventus? Può tornare titolare in campionato dopo due mesi di esclusioni

La Juventus ha dovuto fare a meno di David contro il Galatasaray eppure la scelta non è ricaduta su Openda. Un segnale forte da parte di Spalletti che ha preferito puntare su McKennie come riferimento offensivo.

Alla vigilia, il tecnico in conferenza già aveva mandato messaggi indicativi a tal proposito: "Openda ha avuto situazioni per far vedere chi è e probabilmente avrà a disposizione altre possibilità. Come e quando lo vedremo tutti insieme". Parole che hanno aumentato i dubbi attorno al belga e a come in questo momento viene visto dall'allenatore bianconero, che non ha dimostrato grande fiducia nei suoi confronti in questi mesi.