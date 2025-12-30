L’Udinese piazza lo scatto per Arizala: affare alle firme, superato il Milan

L’Udinese mette la freccia e sorpassa il Milan nella corsa a Juan Arizala, giovane esterno sinistro colombiano classe 2005 che gioca nell'Independiente Medellín.
I rossoneri erano convinti di avere il ragazzo in pugno, ma come riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto nelle ultime ore il club friulano ha mosso i passi giusti e ha raggiunto un’intesa con il ragazzo.
Ma come mai il Milan non ha chiuso per Arizala? Si tratta di un cambio di strategia o è stata più brava l’Udinese a convincere il ragazzo? Tutti i dettagli.