Juan Arizala ColombiaGetty Images
Nino Caracciolo

L’Udinese piazza lo scatto per Arizala: affare alle firme, superato il Milan

I rossoneri avevano Arizala in pugno, ma l’impossibilità del Tolosa a tesserarlo ha fatto rientrare in gioco altri club, con l’Udinese che non si è lasciata sfuggire l’occasione.

L’Udinese mette la freccia e sorpassa il Milan nella corsa a Juan Arizala, giovane esterno sinistro colombiano classe 2005 che gioca nell'Independiente Medellín.

I rossoneri erano convinti di avere il ragazzo in pugno, ma come riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto nelle ultime ore il club friulano ha mosso i passi giusti e ha raggiunto un’intesa con il ragazzo.

Ma come mai il Milan non ha chiuso per Arizala? Si tratta di un cambio di strategia o è stata più brava l’Udinese a convincere il ragazzo? Tutti i dettagli.

  • LA MOSSA DELL’UDINESE

    Come riportato da Matteo Moretto, l’Udinese nelle ultime ora ha piazzato uno scatto molto probabilmente decisivo, tanto che il club friulano è ormai davvero un passo da Juan David Arizala con cui ha raggiunto un accordo verbale: l’operazione può considerarsi ormai alle firme.

  • IL PIANO DEI ROSSONERI

    Il Milan nelle scorse settimane aveva bloccato Arizala e aveva raggiunto anche un accordo con l'Independiente Medellín per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. I rossoneri avevano in mente un piano preciso: tesserare il giocatore e poi girarlo in prestito ai francesi del Tolosa fino al termine della stagione.

  • RAGAZZO NON CONVINTO DEL PERCORSO

    Come riporta Matteo Moretto il ragazzo ha avuto dubbi sul percorso sportivo che avrebbe avuto in caso di passaggio al Milan, visto che il Tolosa – a differenza di quanto pensato inizialmente dal club rossonero – non ha spazio in rosa per poter tesserare il ragazzo. Da qui la decisione di accettare il corteggiamento dell’Udinese.

  • CHI È ARIZALA: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Arizala è un giocatore molto giovane, ma con un ottimo potenziale. Il suo ruolo naturale è quello di esterno sinistro di centrocampo, ma in carriera ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli. Dotato di buon dribbling e ottima corsa, il colombiano è molto bravo nella fase offensiva. Qualità che presto potrebbe mettere in mostro in Serie A con la maglia dell’Udinese.

