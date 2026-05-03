L’occasione della Roma: Gasp può superare Fabregas e restare in corsa Champions

Monday night fondamentale per la Roma e Gian Piero Gasperini. All’Olimpico, lunedì sera, arriverà la Fiorentina di Paolo Vanoli, ormai a un passo dalla salvezza. E se i viola il loro obiettivo stagionale lo hanno quasi cementato, diverso è il discorso per i giallorossi, che in classifica occupano la sesta posizione ma hanno la chance e la voglia di migliorarsi dopo il pari del Como nell’anticipo di sabato contro il Napoli.