Monday night fondamentale per la Roma e Gian Piero Gasperini. All’Olimpico, lunedì sera, arriverà la Fiorentina di Paolo Vanoli, ormai a un passo dalla salvezza. E se i viola il loro obiettivo stagionale lo hanno quasi cementato, diverso è il discorso per i giallorossi, che in classifica occupano la sesta posizione ma hanno la chance e la voglia di migliorarsi dopo il pari del Como nell’anticipo di sabato contro il Napoli.
L’occasione della Roma: Gasp può superare Fabregas e restare in corsa Champions
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CHAMPIONS ANCORA NEL MIRINO
La classifica al momento recita: Juventus 64, Como 62 e Roma 61, con i lariani che hanno già giocato la loro partita della 35esima giornata. C’è, dunque, ancora una piena possibilità di qualificarsi alla Champions, seppur si dovrebbe sperare in un paio di passi falsi dei bianconeri, che hanno gli scontri favorevoli nei confronti di Malen e compagni (3-3 all’Olimpico, 1-2 Juve a Torino).
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EUROPA LEAGUE OBIETTIVO MINIMO
La chance di superare il Como, però, è ghiotta. La Roma, attualmente sesta, finisse così il campionato rischierebbe (in caso di vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia) di giocare “solo” la Conference nella prossima stagione. Sarebbe un risultato non esaltante, se non addirittura fallimentare, anche in considerazione dei percorsi nelle coppe (Europa League e Coppa Italia) arenatisi forse prematuramente. L’accesso all’Europa League, dunque, per Gasperini diventa troppo importante e solo il quinto posto lo garantirebbe.
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IL TABÚ SESTO POSTO
In casa giallorossa, poi, il tifo vorrebbe evitare di chiudere al sesto posto. Per due motivi: in primis, per voler evitare di peggiorare la posizione della passata stagione. E, in secondo luogo, per trascendere quella che, nelle ultime stagioni, è stata un po’ una posizione tabù, con cui la Roma ha concluso tra il 2021 e il 2024 il proprio percorso in Serie A nonostante ambizioni un po’ più alte.
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L’ANNATA DI GASP
Di certo, nelle considerazioni legate all’annata di Gasperini, il posizionamento finale in Serie A avrà un impatto non da poco, anche in virtù dei recenti scossoni societari giallorossi, che hanno portato all’addio di Claudio Ranieri. I Friedkin hanno scelto Gasp e, in questo finale di stagione, la speranza è di ottenere il massimo possibile.
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