L'Italia è la squadra campione in carica più debole dopo la Grecia? Perché nessuno dà gli Azzurri vincitori a Euro 2024

Gli Azzurri hanno attraversato tre anni difficili dopo il trionfo di Wembley e arrivano in Germania senza diversi uomini chiave

Luciano Spalletti sa bene che l'Italia non è allo stesso livello delle rivali di Euro 2024 Inghilterra, Francia, Germania, Croazia, Spagna e Portogallo. Crede che possa arrivarci, però.

Spalletti è fermamente convinto di avere un gruppo di giocatori con non solo il talento ma anche l'atteggiamento giusto per emulare il trionfo dell'Italia a Wembley appena tre anni fa. "Anche gli Azzurri di [Roberto] Mancini nel 2021 non erano i più forti sulla carta", ha sostenuto l'allenatore. "Poi sono diventati una squadra speciale."

Ma se l'Italia arriva ancora una volta al secondo Europeo consecutivo dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale precedente, le somiglianze tra gli uomini di Mancini e la squadra di Spalletti finiscono qui.

L'Italia era in ottima salute alla vigilia degli ultimi Europei. Questa volta, dopo tre anni complicati, le cose sembrano molto diverse. Di conseguenza, la maggior parte dei tifosi non sogna di vincere il torneo; piuttosto temono un'uscita al primo turno. Ecco perché era dai tempi della Grecia del 2008 che non vedevamo un campione in carica presentarsi a difendere il proprio titolo europeo in condizioni così difficili.