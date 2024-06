L’Italia all’esame Turchia, Spalletti: “Stasera si gioca forte, altrimenti si rischiano brutte figure”

Il commissario tecnico Azzurro, Luciano Spalletti, a poche ore dall’amichevole con la Turchia: “Barella out per non rischiare”.

E’ una giornata importante quella che si sta vivendo in casa Italia. La Nazionale Azzurra infatti, questa sera affronterà al Dall’Ara di Bologna la Turchia nella prima delle due amichevoli di preparazione a Euro 2024. Si tratterà di un’occasione per capire a che punto è il gruppo a dieci giorni dall’inizio della massima competizione continentale e come sta procedendo il lavoro di Luciano Spalletti. Proprio il commissario tecnico Azzurro ha parlato ai microfoni del ‘Giornale Radio Rai’ ha poche ore dall’amichevole con la Turchia di Montella. L'articolo prosegue qui sotto