L'Iraq chiede il rinvio del playoff mondiale: colpa del conflitto Iran-Israele-USA

La situazione geopolitica in corso in Medio Oriente sta condizionando anche le dinamiche calcistiche: il conflitto in Iran rischia di avere ripercussioni anche sul cammino dell'Iraq verso i Mondiali in programma questa estate.
La nazionale asiatica sarà impegnata a fine mese nel playoff di qualificazione contro la vincente di Bolivia-Suriname: la sfida si disputerà in Messico, e proprio questo rischia di rivelarsi un dettaglio non da poco.
Come rivelato dal commissario tecnico Graham Arnold, è stata inviata una richiesta alla FIFA per il rinvio dello spareggio che potrebbe regalare al popolo iracheno il secondo pass iridato dopo quello dell'edizione 1986.