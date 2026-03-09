L'Iraq chiede il rinvio del playoff mondiale: colpa del conflitto Iran-Israele-USA

La necessità di trasferire la squadra in Messico potrebbe rivelarsi tutt'altro che una formalità per l'Iraq, alla luce delle tensioni derivanti dall'attacco preventivo di Israele e USA nei confronti dell'Iran.

Attualmente infatti lo spazio aereo è chiuso e così resterà fino al termine della guerra: la FIFA ha proposto di far arrivare via terra a Istanbul la spedizione irachena, ma ciò comporterebbe un lunghissimo e scomodo viaggio in pullman della durata di 25 ore.

La Federcalcio locale ha così detto 'no' a questa ipotesi, preferendo quella di un vero e proprio rinvio del playoff.