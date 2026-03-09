Goal.com
Graham Arnold IraqGetty
Vittorio Rotondaro

L'Iraq chiede il rinvio del playoff mondiale: colpa del conflitto Iran-Israele-USA

L'Iraq vuole che il playoff mondiale, in programma a fine marzo, venga posticipato. Il c.t. Arnold: "Non potremmo contare sulla nostra miglior formazione".

La situazione geopolitica in corso in Medio Oriente sta condizionando anche le dinamiche calcistiche: il conflitto in Iran rischia di avere ripercussioni anche sul cammino dell'Iraq verso i Mondiali in programma questa estate.

La nazionale asiatica sarà impegnata a fine mese nel playoff di qualificazione contro la vincente di Bolivia-Suriname: la sfida si disputerà in Messico, e proprio questo rischia di rivelarsi un dettaglio non da poco.

Come rivelato dal commissario tecnico Graham Arnold, è stata inviata una richiesta alla FIFA per il rinvio dello spareggio che potrebbe regalare al popolo iracheno il secondo pass iridato dopo quello dell'edizione 1986.

  • PROBLEMI LOGISTICI

    La necessità di trasferire la squadra in Messico potrebbe rivelarsi tutt'altro che una formalità per l'Iraq, alla luce delle tensioni derivanti dall'attacco preventivo di Israele e USA nei confronti dell'Iran.

    Attualmente infatti lo spazio aereo è chiuso e così resterà fino al termine della guerra: la FIFA ha proposto di far arrivare via terra a Istanbul la spedizione irachena, ma ciò comporterebbe un lunghissimo e scomodo viaggio in pullman della durata di 25 ore.

    La Federcalcio locale ha così detto 'no' a questa ipotesi, preferendo quella di un vero e proprio rinvio del playoff.

  • LE PAROLE DEL C.T. ARNOLD

    Senza la possibilità di viaggiare in aereo verso il Messico, il c.t. Arnold si troverebbe costretto a convocare soltanto giocatori militanti in campionati esteri: uno scenario che, come sottolineato dallo stesso selezionatore, abbasserebbe il livello della rosa.

    "Non potremmo contare sulla nostra migliore formazione, abbiamo bisogno di tutti per la più grande partita dell'Iraq negli ultimi 40 anni. Il popolo iracheno è pazzo per la sua nazionale: ho accettato questo incarico proprio per la sfida di regalar loro questa gioia".

  • L'ULTIMO MONDIALE DELL'IRAQ

    Nel corso della sua storia, l'Iraq ha preso parte a una sola edizione dei Mondiali: quella del 1986 che, ironia della sorte, si giocò proprio in Messico.

    L'avventura dei 'Leoni della Mesopotamia' si concluse prestissimo: tre sconfitte su tre nel girone contro Paraguay (0-1), Belgio (1-2) e i padroni di casa messicani (0-1).

