L’involuzione di Pulisic ora preoccupa il Milan e Allegri: cosa non va e la coesistenza con Leao

I problemi fisici hanno sicuramente condizionato il rendimento di Pulisic, ma negli ultimi mesi l’americano sembra aver perso anche fiducia nei propri mezzi: contro il Parma – e non è l’unica volta – ha fallito occasioni relativamente facili per uno con il suo talento. Occasioni che in passato avrebbe quasi certamente trasformato in goal. Ed è proprio il feeling mancante con la rete e balzare all’occhio: Pulisic, infatti, è ancora a digiuno di goal nel 2026 (ultima rete il 28 dicembre 2025 contro il Verona).