Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Nino Caracciolo

L’involuzione di Pulisic ora preoccupa il Milan e Allegri: cosa non va e la coesistenza con Leao

L’americano è ancora a secco di goal nel 2026: ma cosa c’è dietro il momento difficile di Pulisic? L’involuzione dell’attaccante del Milan preoccupa Allegri che ora riflette.

Pubblicità

Christian Pulisic ha tirato il freno a meno. La sensazione, osservando le prestazioni dell’americano nell’ultimo periodo, è di un calciatore completamente diverso rispetto a quello che nei primi mesi della stagione ha trascinato il Milan.

Il numero undici rossonero sembra aver rallentato e i fattori dietro questo cambio di marcia potrebbero essere molteplici.

Il primo, sicuramente il più invalidante, è quello legato alla condizione fisica mai del tutto ottimale in questo stagione. Un altro è legato alla coesistenza difficile con Leao.

  • TANTI GUAI FISICI

    In questa stagione Pulisic è sempre stato costretto ad allenarsi e giocare con noie fisiche. Inizialmente l’americano ha sofferto a causa di un problema alla caviglia infortunata in nazionale, successivamente invece ha dovuto fare i conti con la lesione del bicipite femorale e per ultimo con una borsite. Piccoli acciacchi che non gli hanno permesso di essere quasi mai al meglio della forma. In campionato l’americano ha giocato 19 presenze (11 dall’inizio) per un totale di 963 minuti in campo.

    • Pubblicità

  • SENZA GOAL NEL 2026

    I problemi fisici hanno sicuramente condizionato il rendimento di Pulisic, ma negli ultimi mesi l’americano sembra aver perso anche fiducia nei propri mezzi: contro il Parma – e non è l’unica volta – ha fallito occasioni relativamente facili per uno con il suo talento. Occasioni che in passato avrebbe quasi certamente trasformato in goal. Ed è proprio il feeling mancante con la rete e balzare all’occhio: Pulisic, infatti, è ancora a digiuno di goal nel 2026 (ultima rete il 28 dicembre 2025 contro il Verona).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COESISTENZA DIFFICILE CON LEAO

    Nelle idee iniziali di Allegri, Pulisic-Leao sarebbe dovuta essere la coppia titolare del Milan. La realtà invece ha detto altro: i due attaccanti – entrambi spesso vittime di problemi fisici – hanno giocato insieme dall’inizio solo in quatto gare in campionato, per ultima quella persa contro il Parma. Una coesistenza tattica più difficile del previsto, con il feeling tra i due che al momento fatica a scattare.

  • ALLEGRI RIFLETTE

    Pulisic è stato uno dei trascinatori della prima parte di stagione del Milan, con 8 goal realizzati in campionato (e due assist) da agosto a dicembre, oltre alle due reti messe a segno in Coppa Italia. Nell’ultimo periodo, come detto, l’americano non sta più riuscendo a incidere: non è da escludere che Allegri in vista delle prossime partite possa optare per altre scelte in attacco (Fullkrug con Leao?), sacrificando proprio l’americano. Ma di certo ha bisogno di lui per continuare a rimanere in alto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
0