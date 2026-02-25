L’involuzione di Pulisic ora preoccupa il Milan e Allegri: cosa non va e la coesistenza con Leao

Christian Pulisic ha tirato il freno a meno. La sensazione, osservando le prestazioni dell’americano nell’ultimo periodo, è di un calciatore completamente diverso rispetto a quello che nei primi mesi della stagione ha trascinato il Milan.
Il numero undici rossonero sembra aver rallentato e i fattori dietro questo cambio di marcia potrebbero essere molteplici.
Il primo, sicuramente il più invalidante, è quello legato alla condizione fisica mai del tutto ottimale in questo stagione. Un altro è legato alla coesistenza difficile con Leao.