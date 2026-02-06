L'involuzione di Koopmeiners appare inarrestabile, con l'olandese in campo la Juventus peggiora

Alla vigilia di Monaco-Juventus, gara giocata da titolare e in cui come sempre non ha certo brillato, Koopmeiners aveva escluso un addio immediato.

“Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e nessuno mi ha mai detto di andare via. Sono troppo felice, essere qui è il sogno di qualsiasi giocatore ed io voglio dare ancora di più. Ogni giorno lavoro al massimo per aiutare la squadra e penso solo alla Juve” le parole dell'olandese.

Di fatto però oggi Koopmeiners è una riserva e quando viene chiamato in causa non riesce a salire di rendimento.

Ecco perché, se le cose non dovessero cambiare, sembra difficile immaginare che l'ex Atalanta possa restare a Torino anche la prossima estate.

Koopmeiners ha bisogno di ritrovare gamba e fiducia mentre alla Juventus servono alternative credibili in mezzo al campo.