L'involuzione di Koopmeiners appare inarrestabile, con l'olandese in campo la Juventus peggiora

Minuto settantaquattro di Atalanta-Juventus: esce Manuel Locatelli, entra Teun Koopmeiners.
Fino a quel momento i bianconeri hanno comandato la partita e nonostante lo svantaggio sono in totale controllo, alla ricerca di un pareggio che sembra nell'aria.
Ma passano appena tre minuti e l'Atalanta trova praterie in mezzo al campo, così Bellanova dalla destra crossa e Sulemana firma il raddoppio della Dea.
Poco dopo arriva anche il tris di Pasalic mentre la Juventus fatica a creare gioco come invece fatto nei precedenti settantaquattro minuti.
Certo il crollo bianconero non può essere addebitato ad un solo giocatore ma l'ingresso di Teun Koopmeiners non ha migliorato la squadra di Spalletti. Anzi.