Koopmeiners JuventusGetty Images
Lelio Donato

L'involuzione di Koopmeiners appare inarrestabile, con l'olandese in campo la Juventus peggiora

Anche sul campo dell'Atalanta, dove è stato grande protagonista per anni, Koopmeiners è entrato male: passaggi elementari e lanci sballati. Così alla Juventus di Spalletti non serve.

Minuto settantaquattro di Atalanta-Juventus: esce Manuel Locatelli, entra Teun Koopmeiners.

Fino a quel momento i bianconeri hanno comandato la partita e nonostante lo svantaggio sono in totale controllo, alla ricerca di un pareggio che sembra nell'aria.

Ma passano appena tre minuti e l'Atalanta trova praterie in mezzo al campo, così Bellanova dalla destra crossa e Sulemana firma il raddoppio della Dea.

Poco dopo arriva anche il tris di Pasalic mentre la Juventus fatica a creare gioco come invece fatto nei precedenti settantaquattro minuti.

Certo il crollo bianconero non può essere addebitato ad un solo giocatore ma l'ingresso di Teun Koopmeiners non ha migliorato la squadra di Spalletti. Anzi.

  • UN GIOCATORE IN CONFUSIONE

    La sensazione, fortissima, guardando giocare Koopmeiners in quello che era stato per anni il suo stadio è di un calciatore in totale confusione.

    Fischiato dagli ex tifosi ad ogni tocco, l'olandese si è quasi sempre limitato alla giocata più elementare. Palla dietro, palla al compagno più vicino. Tutto in sicurezza, ma anche tutto tremendamente piatto. 

    Mai un'accelerazione, mai un'idea. E quando Koopmeiners ha provato un lancio in profondità la palla è giunta docile a Carnesecchi mentre le telecamere pizzicavano un Di Gregorio disperato in panchina.

    Già perché anche i compagni sembrano aver percepito le difficoltà dell'olandese e spesso evitano perfino di coinvolgerlo nell'azione per non rischiare una ripartenza.

  • SENZA RUOLO E FUORI CONTESTO

    Dopo averlo provato per qualche partita nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre, Spalletti ha escluso spesso Koopmeiners dall'undici titolare.

    Col rientro a pieno regime di Bremer e Kelly, d'altronde, l'emergenza dietro è stata superata. Mentre in mezzo al campo la coppia Locatelli-Thuram sta fornendo ampie garanzie.

    Spalletti in realtà aveva concesso a Koopmeiners un'altra occasione come trequartista contro il Pisa. Anche in quel caso senza ricevere segnali positivi.

    L'olandese appare dunque ormai un giocatore senza un ruolo definito e fuori contesto nello scacchiere bianconero.

  • I NUMERI STAGIONALI DI KOOPMEINERS

    Ma analizziamo la stagione di Koopmeiners fino a questo momento.

    Sono comunque già trenta le presenze dell'olandese, che come detto ha giocato in più ruoli: difensore, centrocampista, esterno offensivo e trequartista. Raramente con prestazioni sopra la sufficienza e con picchi molto negativi.

    Koopmeiners inoltre non ha mai segnato né fornito assist ai compagni, mentre sono cinque i cartellini gialli.

    Per fare un paragone l'olandese nell'ultima stagione giocata all'Atalanta era sceso in campo 51 volte segnando ben 15 goal e fornendo 7 assist. 

    Numeri che avevano indotto la Juventus a investire forte su Koopmeiners nell'estate successiva dopo un lungo tormentone di mercato.

  • UN FUTURO INCERTO

    Alla vigilia di Monaco-Juventus, gara giocata da titolare e in cui come sempre non ha certo brillato, Koopmeiners aveva escluso un addio immediato.

    “Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e nessuno mi ha mai detto di andare via. Sono troppo felice, essere qui è il sogno di qualsiasi giocatore ed io voglio dare ancora di più. Ogni giorno lavoro al massimo per aiutare la squadra e penso solo alla Juve” le parole dell'olandese.

    Di fatto però oggi Koopmeiners è una riserva e quando viene chiamato in causa non riesce a salire di rendimento.

    Ecco perché, se le cose non dovessero cambiare, sembra difficile immaginare che l'ex Atalanta possa restare a Torino anche la prossima estate.

    Koopmeiners ha bisogno di ritrovare gamba e fiducia mentre alla Juventus servono alternative credibili in mezzo al campo.

