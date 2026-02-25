L'inverno è del Bodo/Glimt: quattro vittorie consecutive contro le big, occhio alla sorpresa

Arrivato l'interno, per il Bodo/Glimt che sembrava già eliminato nella fase capionato è cambiato tutto: aveva davanti due partite sulla carta proibitive contro Manchester City e Atletico Madrid e al contrario ha battuto i Colchoneros in Spagna, cosa difficile anche per le big assolute, e superato il team di Guardiola in casa con tre reti a uno, andando oltre l'essere sorprendente e casuale.

I successi contro City e Atletico, arrivati consecutivamente, dovevano far suonare un campanello d'allarme che nessuno in casa Inter, nè tra i tifosi, ha ascoltato: il Bodo ha accolto i meneghini con massimo rispetto e umiltà, facendo parlare il campo.

Il movimento calcistico norvegese continua a migliorare, eppure continua ad essere sottovalutato, nonostante il Bodo/Glimt e una rappresentativa locale facilmente ai Mondiali davanti all'Italia.