L'Inter sfida la maledizione Bologna: dall'eliminazione in Coppa Italia alle sconfitte che sono costate due Scudetti

La crescita esponenziale del Bologna nelle ultime stagioni è avvenuta con Thiago Motta prima e con Italiano poi. Proprio l'ex giocatore della Nazionale ha avuto modo di guidare i rossoblù nella Coppa Italia 2023/2024, in cui il tabellone ha presentato la sfida contro l'Inter.

Valida per gli ottavi, in gara unica, la sfida tra Bologna e Inter ha visto i rossoblù espugnare San Siro a sorpresa durante i tempi supplementari: Beukema e Ndoye ribaltarono la rete di Carlos Augusto, permettendo agli ospiti di andare ai quarti.

Per il Bologna quella Coppa Italia terminò però subito dopo con l'eliminazione subita ai rigori contro la Fiorentina.

Ora è nuovamente tempo di una sfida ad eliminazione diretta tra le due squadre.