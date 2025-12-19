Pubblicità
Pubblicità
Inter Bologna LautaroGetty Images
Francesco Schirru

L'Inter sfida la maledizione Bologna: dall'eliminazione in Coppa Italia alle sconfitte che sono costate due Scudetti

Stasera si decide la seconda finalista della Supercoppa Italiana, dopo che il Napoli ha avuto la meglio sul Milan. Inter e Bologna a confronto, con i rossoblù ultimamente tabù dei milanesi.

Pubblicità

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, oggi arriverà la sua avversaria. A Riad, Arabia Saudita, l'Inter di Chivu affronta il Bologna di Italiano. Ottenuto il pass per il torneo tramite il secondo posto in Serie A (i milanesi) e la Coppa Italia vinta (gli emiliani), le due squadre si incontrano per la prima volta nel 2025/2026, in attesa delle due gare di campionato.

L'Inter si trova di fronte una delle squadre con cui ha avuto le maggiori difficoltà nelle ultime annate, tanto che la sfida contro i rossoblù è praticamente diventata un tabù. Il tutto nonostante un successo per 1-0 ottenuto nell'inverno 2024, praticamente cancellato dalla storia delle deludenti partite della squadra meneghina.

I tifosi dell'Inter non hanno certo dimenticato le partite contro il Bologna dell'ultimo quinquennio, quelle che hanno contribuito alla perdita di due Scudetti e all'eliminazione dalla Coppa Italia di due anni fa.

  • LA COPPA ITALIA 2023/2024

    La crescita esponenziale del Bologna nelle ultime stagioni è avvenuta con Thiago Motta prima e con Italiano poi. Proprio l'ex giocatore della Nazionale ha avuto modo di guidare i rossoblù nella Coppa Italia 2023/2024, in cui il tabellone ha presentato la sfida contro l'Inter.

    Valida per gli ottavi, in gara unica, la sfida tra Bologna e Inter ha visto i rossoblù espugnare San Siro a sorpresa durante i tempi supplementari: Beukema e Ndoye ribaltarono la rete di Carlos Augusto, permettendo agli ospiti di andare ai quarti.

    Per il Bologna quella Coppa Italia terminò però subito dopo con l'eliminazione subita ai rigori contro la Fiorentina.

    Ora è nuovamente tempo di una sfida ad eliminazione diretta tra le due squadre.

    • Pubblicità

  • LO SCUDETTO 2021/2022

    Diversi giocatori dell'Inter hanno bollato Radu, portiere nella famosa sfida contro il Bologna del 2021/2022, come principale artefice dello Scudetto perso al termine dell'annata. Esagerazione ovvia, con il giocatore rumeno divenuto capro espiatorio.

    Radu fu il titolare nella famosa sfida vinta dal Bologna per 2-1 il 27 aprile. Una sfida rinviata il precedente gennaio per un focoloaio di covid tra i rossoblù.

    La vittoria del Bologna arrivò con un goal di Sansone, abile a sfruttare una papera di Radu, dopo che Perisic aveva portato in vantaggio l'Inter e Arnautovic, poi nuovamente nerazzurro, era riuscito a pareggiare per i rossoblù. A quel punto il Milan potè tirare un sorpiro di sollievo e fuggire verso lo Scudetto, dopo che l'Inter aveva cominciato a perdere diversi punti per strada ed essere sorpassata dai rossoneri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LO SCUDETTO 2024/2025

    Sette mesi dopo la gara di Radu, l'Inter ebbe modo di vincere per 6-1 vendicandosi pesantemente di quanto successo. Una vendetta relativa, considerando come il match non fosse certo importante come il famoso recupero.

    Da allora l'Inter non ha vinto nessuna delle sei gare successive contro il Bologna, perdendo tre partite, tra cui la già citata gara di Coppa Italia, ma anche l'ultima giocata ufficialmente lo scorso maggio.

    A duello con il Napoli di Conte, il 20 aprile l'Inter ha perso un match fondamentale nella corsa al titolo: prima dell'1-0 firmato Orsolini, la squadra nerazzurra si trovava a +3 sui partenopei.

    Lo scorso 33esimo turno ha permesso al Napoli di agganciare l'Inter in vetta doopo aver battuto il Monza, per poi sfruttare le nuove indecisioni del team Inzaghi e andare così a prendersi lo Scudetto 24/25.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • GLI ULTIMI PRECEDENTI

    Bologna-Inter 1-0

    Inter-Bologna 2-2

    Bologna-Inter 0-1

    Inter-Bologna 1-2 dts (Coppa Italia)

    Inter-Bologna 2-2

    Bologna-Inter 1-0

    Inter-Bologna 6-1

    Bologna-Inter 2-1

    L'Inter è di gran lunga avanti nei precedenti (92 vittorie a 57, con 43 pareggi), ma negli ultimi anni è riuscita a conquistare solamente due gare su otto. Un tabù vero e proprio, che potrebbe continuare questa sera. O essere spezzato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
0