L'Inter sfida la maledizione Bologna: dall'eliminazione in Coppa Italia alle sconfitte che sono costate due Scudetti

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, oggi arriverà la sua avversaria. A Riad, Arabia Saudita, l'Inter di Chivu affronta il Bologna di Italiano. Ottenuto il pass per il torneo tramite il secondo posto in Serie A (i milanesi) e la Coppa Italia vinta (gli emiliani), le due squadre si incontrano per la prima volta nel 2025/2026, in attesa delle due gare di campionato.
L'Inter si trova di fronte una delle squadre con cui ha avuto le maggiori difficoltà nelle ultime annate, tanto che la sfida contro i rossoblù è praticamente diventata un tabù. Il tutto nonostante un successo per 1-0 ottenuto nell'inverno 2024, praticamente cancellato dalla storia delle deludenti partite della squadra meneghina.
I tifosi dell'Inter non hanno certo dimenticato le partite contro il Bologna dell'ultimo quinquennio, quelle che hanno contribuito alla perdita di due Scudetti e all'eliminazione dalla Coppa Italia di due anni fa.