L'Inter ritrova un pezzo di Serie A: come stanno andando Raspadori, Nico Gonzalez e Ruggeri all'Atletico Madrid

Da un big match a un altro big match, questa volta in Europa. Sperando, dal punto di vista dell'Inter, che la sfida da mille e una notte di questa sera in casa dell'Atletico Madrid abbia un risvolto diverso rispetto al derby perso domenica contro il Milan.

Stavolta si giocherà per il girone di Champions League, non per il campionato. Ma un legame con la nostra Serie A ci sarà comunque. E sarà rappresentato non tanto dall'ex Diego Simeone, che qui ha fatto faville e vinto uno Scudetto, e non tanto dai vari Musso, Hancko, Molina, quanto da tre elementi che fino a pochissimi mesi fa giocavano proprio in Italia.

Giacomo Raspadori, Nico Gonzalez, Matteo Ruggeri: tutti e tre hanno lasciato la Serie A in estate, tutti e tre sono stati attratti dalle sirene biancorosse e oggi giocano nell'Atletico Madrid. Con una voglia matta di fermare la striscia dei nerazzurri di Chivu, fin qui sempre vincenti in Europa.