L’Inter ritrova Calhanoglu e Barella: chi gli farà posto e le soluzioni di Chivu

Il conto alla rovescia è già iniziato e terminerà sabato 14 febbraio alle ore 20:45, momento in cui è previsto il fischio d’inizio di Inter-Juventus, derby d’Italia che mette in palio tre punti importantissimi per le ambizioni e gli obiettivi di entrambi i club.

Ancora in corsa in tutte le competizioni, l’Inter di Cristian Chivu – capolista in campionato – si presenta al match con un doppio sorriso dall’infermeria: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella saranno a disposizione per la sfida contro i bianconeri e più un generale per questa seconda parte di stagione.

Due big di rientro a centrocampo, che permettono al tecnico nerazzurro di avere abbondanza in un reparto che non ha comunque retto all’urto della loro assenza. Segnale della profondità e della qualità dell’organico nerazzurro. Ma chi potrebbe lasciargli il posto in questa seconda parte di stagione?