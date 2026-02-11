Goal.com
L’Inter ritrova Calhanoglu e Barella: chi gli farà posto e le soluzioni di Chivu

Già a partire dalla sfida contro la Juventus, Chivu riavrà a disposizione i due centrocampisti: l’allenatore nerazzurro ha davvero tante soluzioni nel reparto per questa seconda parte di stagione.

Il conto alla rovescia è già iniziato e terminerà sabato 14 febbraio alle ore 20:45, momento in cui è previsto il fischio d’inizio di Inter-Juventus, derby d’Italia che mette in palio tre punti importantissimi per le ambizioni e gli obiettivi di entrambi i club.

Ancora in corsa in tutte le competizioni, l’Inter di Cristian Chivu – capolista in campionato – si presenta al match con un doppio sorriso dall’infermeria: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella saranno a disposizione per la sfida contro i bianconeri e più un generale per questa seconda parte di stagione.

Due big di rientro a centrocampo, che permettono al tecnico nerazzurro di avere abbondanza in un reparto che non ha comunque retto all’urto della loro assenza. Segnale della profondità e della qualità dell’organico nerazzurro. Ma chi potrebbe lasciargli il posto in questa seconda parte di stagione?

  • DUE PUNTI FERMI

    Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono due colonne dell’Inter. Il turco era fermo ai box dallo scorso 11 gennaio a causa di un risentimento al soleo sinistro rimediato nel match contro il Napoli. Il centrocampista italiano invece si è fermato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund dello scorso 28 gennaio. Entrambi adesso hanno smaltito i loro problemi fisici e sono tornati ad allenarsi in gruppo.

  • CHI LASCIA IL POSTO A CALHANOGLU?

    Hakan Calhanoglu tornerà presto a essere il faro del centrocampo dell’Inter. Nelle gare in cui è stato assente è stato sostituito con ottimi risultati da Zielinski, che con il suo rientro tornerà ad agire nel ruolo di mezzala.

  • ABBONDANZA A CENTROCAMPO

    Con il rientro di Calhanoglu e Barella (destinati a tornare titolari), Chivu si ritrova ad affrontare il “problema” più bello per qualsiasi allenatore, quello dall’abbondanza. Con Zielinski indiziato principale a completare il centrocampo, Chivu può  inoltre contare su Sucic, Frattesi e Mkhitaryan. Più indietro nelle gerarchie invece Diouf.

  • CONTRO LA JUVE SOLO UNO DALL’INIZIO

    Come detto, sia Calhanoglu che Barella torneranno a disposizione per la sfida contro la Juventus, ma contro i bianconeri con ogni probabilità solo uno dei tue partirà dall’inizio. A Chivu, come visto, le alternative non mancano di certo.

