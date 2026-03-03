L'Inter punta sulla Coppa Italia per un 'double' storico: obiettivo Scudetto-coppa, Chivu vuole l'accoppiata che Inzaghi non ha mai centrato

Cristian Chivu ha già stabilito un primato: 67 punti nelle prime 27 giornate, record assoluto per un allenatore debuttante all’Inter, superando anche Antonio Conte che alla stessa tappa si era fermato a 57.

Il tecnico romeno ha raggiunto anche la semifinale di Coppa Italia e, come Conte nel 2020, è uscito in anticipo dalla Champions; ma a differenza dell’ex tecnico le condizioni gli permettono di puntare al ‘double’.

In tutta la storia nerazzurra, solo José Mourinho ha vinto sul campo Scudetto e Coppa Italia nello stesso anno e nessun debuttante ci è riuscito.

Per questo Chivu potrebbe firmare un risultato che Simone Inzaghi - pur protagonista di ottimi percorsi europei con due finali di Champions League - non ha mai ottenuto.