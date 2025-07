L'Inter punta su Asensio e tiene d’occhio Nkunku: Chivu chiede un trequartista per il nuovo corso nerazzurro

Tra i nomi seguiti Asensio, già vicino in passato, e Nkunku del Chelsea: l’Inter vuole rinforzare la trequarti in vista del ritiro e cerca la cessione di Taremi.

L’Inter è alla ricerca di un trequartista per completare il reparto offensivo e rispondere alle esigenze tattiche del nuovo tecnico Cristian Chivu.

Il nome più concreto al momento è quello di Marco Asensio, giocatore del Paris Saint-Germain già seguito in passato e ora ritenuto un’occasione di mercato. L’attaccante spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2026 e il PSG lo cederebbe per una cifra contenuta, intorno ai 10-12 milioni di euro. La trattativa è complicata solo dall’ingaggio elevato del giocatore, ma i contatti tra il club nerazzurro e l’agente Jorge Mendes sono in corso.

Parallelamente, l’Inter osserva anche la situazione di Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, sebbene l’operazione sia molto onerosa e la concorrenza, soprattutto del Bayern Monaco, sia forte.

In uscita, il club sta lavorando alla cessione di Mehdi Taremi per liberare spazio in attacco e garantire a Chivu una rosa completa, che includa cinque punte e un uomo di qualità sulla trequarti.