L'Inter presenta la seconda divisa per la stagione 2025/2026: l'esordio della maglia Away al Mondiale per Club con il Monterrey

Il club nerazzurro ha lanciato la nuova maglia Away: simbolo di valori fondamentali come inclusione, diversità, unità e solidarietà.

Dopo aver già presentato la maglia Home della stagione 2025/2026, l'Inter ha lanciato quest'oggi sul proprio sito ufficiale e sui social la seconda maglia nerazzurra, ovvero la divisa Away.

Si tratta di una maglia innovativa, con forme particolari e ben quattro colori differenti. Il nuovo design della maglia, come descritto dal club "trasmette visivamente i valori fondanti del club: inclusione e diversità".

Per vederla indossata in campo, i tifosi nerazzurri non dovranno aspettare l'inizio della prossima stagione ma solo pochi giorni. L'Inter infatti, come la maglia Home, la utilizzerà già al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli relativi alla nuova maglia Away.