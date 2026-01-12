L’Inter non vince da 14 partite contro Napoli, Milan e Juventus: cosa c’è dietro il “mal di grandi”

A precisa domanda, l’allenatore nerazzurro ha risposto così alla crisi di successi contro le grandi dopo il 2-2 contro il Napoli. “Cosa vuol dire che non vinciamo da 14 partite contro Juve, Milan e Napoli? Io parlo di questa partita: si sono affrontate due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. C'è rammarico per essere andati due volte in vantaggio e non aver mantenuto la lucidità di portarla a casa, ma c'è pure il merito degli avversari anche che ci hanno creduto", le parole di Chivu a DAZN.

“Rimaniamo col rammarico di non aver vinto lo scontro diretto, ma si va avanti: questo campionato sarà una battaglia punto a punto tra 4-5 squadre. Ne eravamo consapevoli e sarà così fino alla fine”, ha concluso l’allenatore dell’Inter.