L’Inter non vince da 14 partite contro Napoli, Milan e Juventus: cosa c’è dietro il “mal di grandi”

Un “mal di grandi” che sicuramente ormai non può più essere considerato solo un caso. All’indomani della sfida Scudetto contro il Napoli a San Siro, in casa Inter ci si ritrova ad analizzare un 2-2 che lascia tanto amaro in bocca.
Nonostante sia andata due volte in vantaggio, la squadra di Chivu si è fatta riprendere in entrambe le occasioni (sempre da McTominay), chiudendo il match con un risultato che lascia ancora tutto aperto nella corsa al vertice.
In caso di successo i nerazzurri non avrebbero sicuramente chiuso i giochi, ma far registrare un +7 sul Napoli sarebbe stato sicuramente un segnale importantissimo. L’Inter invece continua a faticare con le grandi: ma cosa c’è dietro questa difficoltà nel big match?