FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORK
Leonardo Gualano

L’Inter Miami vola in finale di MLS: Messi stabilisce l’ennesimo record e punta ad un altro titolo

Per la prima volta nella sua giovane storia, l’Inter Miami accede all’atto finale che mette in palio il titolo di campioni della MLS.

L’Inter Miami di Lionel Messi giocherà la finale dei playoff di MLS.

Un momento storico per la franchigia che ha fatto suo il titolo di campioni della Eastern Conference e che ora punta al trionfo in campionato.

Per la compagine della Florida, decisiva si è rivelata la vittoria ottenuta nella notte contro il New York City FC.

  • UNA FINALE SENZA STORIA

    Quella che ha visto opposte a Fort Lauderdale Inter Miami e New York City FC è stata una finale di Conference senza storia.

    Grande protagonista della sfida è stato Allende che, schierato in coppia con Messi in attacco, ha messo a segno una tripletta fondamentale nel 5-1 finale.

    Di Silvetti e Segovia le altre reti del match per l’Inter Miami che, il prossimo 6 dicembre, sarà dunque protagonista dell’ultimo atto di questa edizione della MLS.

  FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORK

    MESSI STABILISCE UN NUOVO RECORD

    Lionel Messi non ha trovato la via del goal nella ‘manita’ rifilata al New York City FC, ma comunque ha vissuto una serata da grande protagonista.

    Il fuoriclasse argentino ha tra l’altro sfornato l’assist per il momentaneo 3-0 e, nel farlo, ha stabilito uno storico record.

    È infatti diventato il giocatore con più passaggi vincenti di sempre: sono 405 quelli confezionati nella sua carriera, ovvero uno in più di Puskas, che dopo decenni è stato scavalcato in cima a quella speciale classifica.

  • INTER MIAMI DOMINANTE

    Nel corso di questi playoff, l’Inter Miami di Mascherano è riuscita a proporre la sua miglior versione.

    Ha perso solo una partita, la seconda nel primo turno contro Nashville, ma per il resto ha sempre dominato l’avversario.

    Ha battuto due volte proprio Nashville per superare il primo scoglio, con un 3-1 e un 4-0; poi ha travolto in trasferta Cincinnati ancora con un 4-0 ed infine non ha lasciato scampo a New York, che è stato battuto con un agevole 5-1.

  Thomas Muller Jayden Nelson Vancouver Whitecaps 2025

    ORA VANCOUVER IN FINALE

    Al suo sesto anno di vita, l’Inter Miami si appresta dunque a vivere la sua prima finale di MLS.

    A contenderle il titolo saranno i Vancouver Whitecaps, che nell’altra finale di Conference hanno regolato San Diego con un netto 3-1 esterno.

    L’ultimo atto del campionato si giocherà proprio a Fort Lauderdale e vedrà tante vecchie stelle del calcio europeo impegnate. Tra esse anche Thomas Muller che, alla prima stagione lontano dal suo Bayern, può vincere con Vancouver l’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera.

    Il campione tedesco, nel corso del torneo, ha dato un contributo straordinario con sette goal in altrettante partite di regular season ed uno nei playoff.

