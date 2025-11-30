L’Inter Miami vola in finale di MLS: Messi stabilisce l’ennesimo record e punta ad un altro titolo

Al suo sesto anno di vita, l’Inter Miami si appresta dunque a vivere la sua prima finale di MLS.
A contenderle il titolo saranno i Vancouver Whitecaps, che nell’altra finale di Conference hanno regolato San Diego con un netto 3-1 esterno.
L’ultimo atto del campionato si giocherà proprio a Fort Lauderdale e vedrà tante vecchie stelle del calcio europeo impegnate. Tra esse anche Thomas Muller che, alla prima stagione lontano dal suo Bayern, può vincere con Vancouver l’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera.
Il campione tedesco, nel corso del torneo, ha dato un contributo straordinario con sette goal in altrettante partite di regular season ed uno nei playoff.