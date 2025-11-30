L’Inter Miami vola in finale di MLS: Messi stabilisce l’ennesimo record e punta ad un altro titolo

Lionel Messi non ha trovato la via del goal nella ‘manita’ rifilata al New York City FC, ma comunque ha vissuto una serata da grande protagonista.

Il fuoriclasse argentino ha tra l’altro sfornato l’assist per il momentaneo 3-0 e, nel farlo, ha stabilito uno storico record.

È infatti diventato il giocatore con più passaggi vincenti di sempre: sono 405 quelli confezionati nella sua carriera, ovvero uno in più di Puskas, che dopo decenni è stato scavalcato in cima a quella speciale classifica.