L'Inter Miami di Lionel Messi supera il LAFC di Son Heung-Min e diventa, secondo quanto riferito, il club più prezioso della MLS con un valore di 1,45 miliardi di dollari.
Il boom finanziario trainato da Messi
Secondo i dati raccolti da Sportico, l'Inter Miami ha registrato un aumento sbalorditivo rispetto alla sua valutazione pre-Messi di 585 milioni di dollari. Il club ha anche registrato un aumento previsto del 75% delle entrate, con stime che indicano un fatturato di 250 milioni di dollari entro il 2026, una cifra senza pari in nessun altro club della MLS.
I primi cinque
Il Los Angeles FC era il precedente leader e ora è secondo con 1,4 miliardi di dollari. Ecco la top five:
Posizione Club Valutazione 1 Inter Miami 1,45 miliardi 2 LAFC 1,4 miliardi 3 LA Galaxy 1,17 miliardi 4 Atlanta United 1,14 miliardi 5 NYCFC 1,12 miliardi
Crescita complessiva
Il valore medio dei franchise ha raggiunto i 767 milioni di dollari e, complessivamente, tutti i franchise della MLS hanno raggiunto un valore complessivo di 23 miliardi di dollari. Il valore medio dei franchise è cresciuto del 39% rispetto alle valutazioni di Sportico del 2021.
Tuttavia, sono state espresse alcune preoccupazioni riguardo alla crescente disparità tra i ricchi e i poveri della lega. L'Inter Miami vale 3,4 volte il CF Montreal (480 milioni di dollari). Con i ricavi televisivi nazionali non così robusti come quelli dell'NBA, della NFL e di altre controparti, ciò potrebbe influire sulla qualità di ciò che accade sul campo.
Secondo Sportico, le squadre della MLS incassano solo 5 milioni di dollari al netto dei costi di produzione di Apple. In confronto, le squadre della NHL incassano circa 40 milioni di dollari. Inoltre, anche se il valore delle squadre è in aumento, alcuni gruppi di proprietari hanno difficoltà a vendere i loro club. I Vancouver Whitecaps e i San Jose Earthquakes hanno avuto difficoltà in questo senso.
"Abbiamo avuto più di 30, quasi 40 gruppi che hanno firmato un accordo di riservatezza, sono entrati nella nostra data room e hanno fatto un'analisi completa della nostra situazione", ha detto Axel Schuster, CEO dei Whitecaps, a Sportico. "Nessuno di loro è interessato ad acquistare nemmeno l'1% di questo club, perché tutti pensano che la nostra struttura, il mercato e la situazione in cui ci troviamo non siano qualcosa in cui si possa investire".
Qual è il futuro della MLS?
Mancano meno di due settimane all'inizio della stagione MLS, con la prima giornata che prenderà il via il 21 febbraio.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
