L'Inter Miami di Lionel Messi supera il LAFC di Son Heung-Min e diventa il club più prezioso della MLS con un valore di 1,45 miliardi di dollari.

Il valore medio dei franchise ha raggiunto i 767 milioni di dollari e, complessivamente, tutti i franchise della MLS valevano 23 miliardi di dollari. Il valore medio dei franchise è cresciuto del 39% rispetto alle valutazioni di Sportico del 2021.

Tuttavia, sono state espresse alcune preoccupazioni riguardo alla crescente disparità tra i ricchi e i poveri della lega. L'Inter Miami vale 3,4 volte il CF Montreal (480 milioni di dollari). Con i ricavi televisivi nazionali non così robusti come quelli della NBA, della NFL e di altre controparti, ciò potrebbe influire sulla qualità di ciò che accade in campo.

Secondo Sportico, le squadre della MLS incassano solo 5 milioni di dollari al netto dei costi di produzione di Apple. In confronto, le squadre della NHL incassano circa 40 milioni di dollari. Inoltre, anche se il valore delle squadre è in aumento, alcuni gruppi di proprietari hanno difficoltà a vendere i loro club. I Vancouver Whitecaps e i San Jose Earthquakes hanno avuto difficoltà in questo senso.

"Abbiamo avuto più di 30, quasi 40 gruppi che hanno firmato un accordo di riservatezza, sono entrati nella nostra data room e hanno fatto un'analisi completa della nostra situazione", ha detto il CEO dei Whitecaps Axel Schuster a Sportico. "Nessuno di loro è interessato ad acquistare nemmeno l'1% di questo club, perché tutti pensano che la nostra struttura, il mercato e la situazione in cui ci troviamo non siano qualcosa in cui si possa investire".