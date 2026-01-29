Goal.com
FBL-NED-EREDIVISIE-UTRECHT-EINDHOVENAFP
Nino Caracciolo

L’Inter e Perisic si avvicinano: il punto sull’affare e il piano nerazzurro

Entra sempre più nel vivo la trattativa per riportare Perisic all’Inter: l’eliminazione del PSV dalla Champions avvicina il croato al ritorno in nerazzurro.

Ultimi giorni di mercato che potrebbero portare nuovi rinforzi nella rosa di Cristian Chivu. La società nerazzurra infatti sta lavorando per cercare di chiudere almeno due operazioni.

I nomi più roventi in ottica Inter al momento sono quelli di Diaby dell'Al-Ittihad e Ivan Perisic del PSV: nonostante ruoli e caratteristiche simili, i due profili non sono alternativi.

L’Inter infatti vorrebbe riportare a Milano per la terza volta il croato e la trattativa sta entrando nella fase decisiva, visto anche il forte pressing del calciatore.

  • INTER-PERISIC, AUMENTA L’OTTIMISMO

    La trattativa per riportare Perisic all’Inter va avanti ormai da settimane, ma come riportato da ‘Sky Sport’ nelle ultime ore è aumentato l’ottimismo da parte del club nerazzurro. Dopo l’eliminazione dalla Champions infatti il PSV potrebbe aprire alla cessione.

  • PERISIC VUOLE I NERAZZURRI

    Perisic è legato al PSV da un contratto fino al 2027, ma ha già un accordo con l’Inter e sta spingendo per far ritorno a Milano. La sua volontà potrebbe risultare decisiva per il buon esito dell’operazione.

  • TERZA VOLTA IN NERAZZURRO?

    Perisic (36 anni) ha giocato nell’Inter dal 2015 al 2019 per la prima volta, per poi – dopo la stagione 2019/2020 vissuta al Bayern Monaco – tornare in nerazzurro fino all’annata 2021/2022. Nel caso in cui si concretizzasse il suo ritorno a Milano, si tratterebbe della terza avventura con la maglia dell’Inter.

  • NON ESCLUDE DIABY: IL PIANO DELL’INTER

    Il piano dell’Inter per la fascia destra è chiaro: cedere Luis Henrique e vestire di nerazzurro sia Perisic che Diaby. Uno infatti non escluderebbe l’altro: il croato è molto apprezzato da Chivu sia per le sue qualità calcistiche che per lo spirito e la mentalità vincente.

