L’Inter e Perisic si avvicinano: il punto sull’affare e il piano nerazzurro

Ultimi giorni di mercato che potrebbero portare nuovi rinforzi nella rosa di Cristian Chivu. La società nerazzurra infatti sta lavorando per cercare di chiudere almeno due operazioni.
I nomi più roventi in ottica Inter al momento sono quelli di Diaby dell'Al-Ittihad e Ivan Perisic del PSV: nonostante ruoli e caratteristiche simili, i due profili non sono alternativi.
L’Inter infatti vorrebbe riportare a Milano per la terza volta il croato e la trattativa sta entrando nella fase decisiva, visto anche il forte pressing del calciatore.