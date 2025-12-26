L'Inter e lo scontro diretto sui generis con l'Atalanta: bilancio recente a senso unico, la batte da 8 partite di fila

Stavolta non si tratterà di uno scontro diretto, come a marzo e in tante altre occasioni. Semplicemente perché l'Inter sta lottando per lo Scudetto e l'Atalanta per risalire dai bassifondi in cui s'è andata a cacciare a inizio stagione.

Se vogliamo, quello che si giocherà domenica sera alla New Balance Arena sarà uno scontro diretto sui generis. La Dea ha ormai assunto il ruolo di grande del nostro campionato, è già certa di avanzare in Champions League e vederla in quella posizione di classifica, quasi esattamente a metà e a -11 dai milanesi, farà specie.

L'Inter è reduce dalla sconfitta ai rigori nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Bologna e cerca riscatto, ma attenzione: contro l'Atalanta sono state quasi sempre gioie negli ultimi anni. E il bilancio tra le due squadre lo sottolinea in maniera chiarissima.