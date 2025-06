L'Inter di Chivu è ancora in rodaggio, dal modulo agli uomini: servono tempo e nuovi acquisti

L’allenatore nerazzurro ha adottato nuove soluzioni tattiche cambiando modulo e adattando alcuni calciatori: ma non sono arrivate risposte positive.

Tre punti, tanti esperimenti e la sensazione di una squadra in piena fase di rodaggio. L’Inter di Chivu muove i primi passi e lo fa tra tante difficoltà anche normali visto il poco tempo al timone della squadra da parte del nuovo allenatore, le molte assenze e il clima estivo che potrebbe indurre a pensare a un match amichevole.

Ma in realtà così non è, anzi. I nerazzurri erano chiamati a vincere contro gli Urawa Red Diamonds per non compromettere il cammino nel Mondiale per Club e lo hanno fatto, seppur all’ultimo respiro.

L’Inter adesso è seconda nel raggruppamento E con quattro punti, gli stessi del River Plate prossimo avversario, due in più rispetto al Monterrey. Tradotto: il passaggio agli ottavi si deciderà all’ultima giornata. Ma cosa ha cambiato Chivu e su quali aspetti dovrà ancora lavorare?