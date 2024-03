L'Inter dei record: meglio del Napoli di Spalletti e della Juventus di Conte

Nerazzurri sempre più padroni della Serie A: dopo 28 giornate, più punti del Napoli di Spalletti e statistiche migliori della Juve dei 102 punti.

Al Dall'Ara di Bologna, l'Inter ha inviato l'ennesimo ed inequivocabile segnale a tutta la (presunta) concorrenza. I nerazzurri sbancano anche Bologna, vincendo di misura contro una delle squadre più in forma del campionato, nonché reduce da sei vittorie consecutive, e assestando l'ennesima spallata ad un campionato stra dominato.

In attesa che Juventus e Milan scendano in campo, rispettivamente contro Atalanta e Empoli, la squadra di Simone Inzaghi vola a +18 in classifica, scalando un solco incolmabile nella lotta ad uno Scudetto ormai in procointo di tingersi di nerazzurro.

Quella dell'Inter è una marcia semplicemente inarrestabile: la Beneamata ha impresso un ritmo folle al proprio campionato, sbriciolando qualsiasi tipo di record e ora non resta altro che capire quando la matematica certificherà il trionfo tricolore. Quello che permetterà ai nerazzurri di cucirsi la seconda stella sulla maglia.