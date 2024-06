I nerazzurri sono alla ricerca di un elemento che possa giocarsi il posto con Sommer: due nomi da monitorare in Serie A.

L’Inter cerca un nuovo portiere. Per la prossima stagione, infatti, Inzaghi continuerà a puntare di Yann Sommer, ma la carta d’identità dello svizzero non è più verde.

A dicembre l’ex Bayern compirà 36 anni, il che porta a riflessioni sul futuro guardiano dei pali di Simone Inzaghi.

In estate, quindi, si proverà ad acquistare qualcuno che ne faccia il secondo per la prossima annata, per poi prenderne il posto nel 2025/26.