L'Inter alla prova del... 10 contro il Bodo/Glimt: ma senza Lautaro Martinez quest'anno non ha mai fallito

L'argentino si è fatto male all'andata, come noto. Ha giocato dall'inizio, ha sfiorato il goal, ha colpito un palo, non ha offerto una buona prestazione così come non l'aveva offerta pochi giorni prima contro la Juventus. E poi è uscito nella parte finale della gara.

"Secondo me lo abbiamo perso - diceva Chivu a Prime dopo il 90' - Si è fatto male, è abbastanza serio". Sensazione confermata dall'esito degli esami, che hanno rivelato la presenza di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Con tempi di recupero stimati in un mese e mezzo e rientro in campo previsto per l'inizio di aprile.