L'infortunio di Lobotka tiene in ansia il Napoli: chi può giocare al suo posto

Il Napoli potrebbe dover fare a meno del suo metronomo: le opzioni a disposizione di Conte per l'eventuale sostituzione.

Preoccupano e non poco, in casa Napoli, le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito malconcio dal match vinto dalla sua Slovacchia in Azerbaigian.

Il regista azzurro ha lasciato il campo al minuto 83, facendo scattare il campanello d'allarme in vista del ritorno in campo previsto per il lunch-match di domenica in quel di Empoli.

Appuntamento per il quale Lobotka potrebbe alzare bandiera bianca: ma chi giocherebbe al suo posto come perno centrale della mediana nel 4-3-3 di Conte?